Si stanno già dando troppe cose per scontate, ma come sempre quando si parla di condizioni meteo climatiche o soprattutto di proiezioni stagionali bisogna andarci piano.

Dire fin da ora che l’estate 2023 sarà rovente non è assolutamente possibile né tantomeno corretto. Certo, portare avanti determinate tesi è semplice perché metterebbe al riparo da critiche qualora il tempo dei prossimi tre mesi non dovesse rispecchiare le aspettative di milioni di lettori.

Però vi abbiamo detto tantissime volte che il nostro ruolo è quello di informarvi correttamente, quindi dirvi che il tempo sarà questo o quello non è possibile. Così come non è possibile dirvi che l’estate 2023 proporrà solamente un ingrediente: l’anticiclone africano. Non siamo per niente convinti, continuiamo a ripetere ma se lo facciamo c’è un motivo…

Il motivo tutto sommato è relativamente semplice, ovvero siamo convinti che le dinamiche atmosferiche in atto non siano per nulla inclini a consegnarci da subito un’estate bollente. Magari ci saranno dei picchi di caldo importanti, ad esempio nei mesi di luglio e agosto, ciò chiaramente sarebbe assolutamente normale.

Però al di là dei picchi di caldo subtropicale, con rischia magari che possono essere anche eccezionali in termini di intensità, attenzione a dare per scontato il caldo infinito.

Infatti le dinamiche succitate potrebbero innescare delle crisi temporalesche molto profonde, crisi che potrebbero scompigliare realmente le carte in tavola restituendoci alla fine un’estate 2023 totalmente diversa da quello che in molti vorrebbero farci credere senza peraltro aver analizzato attentamente tutti i vari elementi a nostra disposizione.

Per questo vi diciamo occhio, nulla sarà scontato nel meteo dell’estate 2023… Di scontato ci sarà soltanto qualche proiezione che non avrà preso appunto in considerazione seriamente gli indizi lanciati da un’atmosfera decisamente irrequieta.

Lo Spiegone del Meteo Giornale

Lo spiegone è finalizzato ad approfondire e dare una spiegazione estranea all’autore l’editoriale qui sopra. Autore che mette in discussione le proiezioni climatiche anticipate per l’estate del 2023, sottolineando l’incertezza inerente alla previsione del tempo e del clima.

“Dare cose per scontate”: l’autore critica coloro che si aspettano un’estate molto calda nel 2023 come se fosse una certezza, suggerendo che questo atteggiamento può portare a conclusioni errate.

“Condizioni meteo climatiche” e “proiezioni stagionali”: si riferiscono alle previsioni del tempo a lungo termine per una particolare stagione, in questo caso l’estate. L’autore sostiene che queste previsioni devono essere prese con cautela, in quanto il tempo è altamente variabile e imprevedibile.

“Portare avanti determinate tesi”: l’autore suggerisce che alcuni potrebbero sostenere la prospettiva di un’estate calda per evitare critiche nel caso in cui le previsioni non si realizzino.

“Informarvi correttamente”: l’autore enfatizza il loro ruolo nel fornire informazioni accurate piuttosto che speculazioni.

“Anticiclone africano”: un anticiclone è una regione di alta pressione associata a tempo stabile e caldo. L’anticiclone africano, che spesso porta calore estremo in Europa durante l’estate, viene presentato come una possibile caratteristica dell’estate del 2023, ma l’autore avverte che non si può prendere per scontato.

“Dinamiche atmosferiche in atto”: l’autore si riferisce agli attuali modelli di pressione atmosferica e ai flussi d’aria che influenzano il clima. Essi suggeriscono che queste dinamiche non indicano necessariamente un’estate estremamente calda.

“Crisi temporalesche”: l’autore avverte che le stesse dinamiche che potrebbero portare a ondate di calore potrebbero anche causare violenti temporali, alterando le previsioni di un’estate uniformemente calda.

“Atmosfera irrequieta”: l’autore utilizza questa espressione per descrivere un clima in continua evoluzione, suggerendo che le previsioni climatiche dovrebbero tener conto di questa variabilità.

In sintesi, l’autore sottolinea l’importanza di non dare per scontate le previsioni del clima, sottolineando che le dinamiche atmosferiche attuali non indicano necessariamente un’estate estremamente calda nel 2023.