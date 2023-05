Sì, proprio così, la vera novità meteo sarà rappresentata dall’estate. In questo periodo infatti è veramente difficile parlare di bella stagione, infatti come sapevamo il vortice di bassa pressione transitato nel corso del fine settimana ormai alle spalle ha causato non pochi problemi.

In molti si stanno stupendo dell’entità del maltempo, effettivamente abbiamo vissuto delle condizioni meteo climatiche totalmente fuori scala. Definirle anomale infatti non è assolutamente sbagliato, anzi possiamo definire addirittura eccezionali perché anche stavolta in varie zone d’Italia sono cadute piogge talmente abbondanti da superare tranquillamente la media pluviometrica mensile.

Settimane fa dicevamo che maggio sarebbe stato peggio dei suoi predecessori e che molto probabilmente sarebbe risultato il mese più capriccioso dell’intera primavera. Così è stato, nonostante all’epoca in molti storcessero il naso.

Ora chiaramente si spera in un miglioramento perché dopo tutta la pioggia caduta ne abbiamo veramente necessità. Eppure, guardando con molta attenzione i modelli di previsione, viene difficile parlare di vero e proprio miglioramento. Soprattutto viene difficile parlare di estate, perché almeno fino ai primi di giugno sole e temperature al rialzo non riusciranno a prendere tanto facilmente il sopravvento.

Diciamo che sì, il tempo andrà a migliorare un po’ dappertutto ma dovrà fare i conti con i temporali pomeridiani che localmente potranno essere ancora molto forti. Quindi attenzione perché non possiamo escludere ancora una volta la possibilità di qualche nubifragio e di grandinate anche di una certa rilevanza.

Insomma, chi sta aspettando ansiosamente l’estate dovrà ancora pazientare un po’ perché al momento non si intravede un miglioramento capace di farci proclamare l’inizio della bella stagione.