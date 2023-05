Ma perché bisogna ostinarsi a ritenere l’anticiclone africano l’unica alternativa valida in questo periodo? Le soluzioni meteo che ci vengono messe a disposizione dall’atmosfera sono tante, per non dire tantissime.

Atmosfera che al momento non sembra ancora molto incline a volersi sottoporre al diktat di un alta pressione, al contrario sembra molto più incline a proporci ancora instabilità atmosferica. Dobbiamo sperare che ciò accada perché come abbiamo detto tantissime volte la siccità è un problema che non è stato ancora risolto.

Ed è per questo motivo che quando sentiamo parlare costantemente di caldo, di bel tempo, di alta temperatura, insomma di anticiclone africano non riusciamo a farcene una ragione. Ma non perché non vogliamo accettare il fatto che l’alta pressione africana sia diventata la protagonista indiscussa del nostro tempo (che poi ci sarebbe da discutere anche su questa affermazione) piuttosto perché crediamo che la primavera abbia ancora tanto da dirci.

Anzi, molto probabilmente avrà ancora tanto da insegnarci o meglio, avrà ancora tanto da insegnare a chi ritiene che la stagione primaverile sia ormai diventata l’estate 2.0.

L’estate arriverà più avanti, magari già a maggio questo non possiamo sapere attualmente, però a tutto c’è sempre una soluzione o comunque in campo meteo c’è sempre una via d’uscita che dobbiamo prendere in considerazione. Via d’uscita che ci servirebbe nel momento in cui l’atmosfera dovrebbe rivelarsi statica, invece non è assolutamente così.

Fino a questo momento l’atmosfera è stata molto dinamica e molto probabilmente continuerà ad esserlo anche nelle prossime settimane o addirittura per tutto il mese di maggio.