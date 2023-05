L’Estate 2023 potrebbe nascondere insidie climatiche non indifferenti. Con i mari sempre più caldi, l’instabilità atmosferica prevista dai modelli matematici potrebbe dar luogo a temporali di forte intensità. Come abbiamo visto, ci sono state condizioni con scenari come l’alluvione dell’Emilia Romagna, un evento tragici con migliaia di persone sfollate e ingenti danni, vittime. Ma nessuno può sapere se ci saranno nuove alluvioni, però con i cambiamenti del clima è urgente prepararsi al peggio.

Previsto un Maggiore Rischio di Temporali

L’Instabilità Atmosferica

L’estate che sta per iniziare potrebbe essere caratterizzata da una maggior instabilità atmosferica, frutto dell’aumento della temperatura dei mari. Questa condizione favorisce la formazione di temporali di forte intensità, simili a veri e propri nubifragi.

Temporali, Grandine e Tornado: Una Possibile Scenografia

Situazioni di instabilità atmosferica possono scatenare non solo temporali, ma anche fenomeni estremi come la grandine e i tornado. Gli eccessi climatici osservati negli ultimi anni sembrano confermare questa tendenza.

Alluvioni Lampo: Le Bombe D’Acqua

Previsioni di Nubifragi

Gli attuali modelli matematici indicano una maggiore probabilità di “bombe d’acqua”, ovvero alluvioni lampo. Questi fenomeni si manifestano con precipitazioni estreme in un’area ristretta e in breve tempo, rendendo difficile mettersi in sicurezza.

L’Importanza dei Modelli Matematici

A livello europeo, si stanno sviluppando modelli matematici sempre più precisi per prevedere questi eventi meteo estremi. L’Italia, data la sua vulnerabilità a tali fenomeni, ha tutto l’interesse a rendere accessibili queste risorse, attualmente spesso consultabili solo dietro costosi abbonamenti come avviene con l’ECMWF.

Confronto Con le Previsioni Passate

Un Estate più Piovosa

Se la scorsa estate è stata caratterizzata da un caldo torrido e poche precipitazioni, l’estate 2023 sembra destinata ad essere più piovosa della media. Ciò potrebbe dar luogo a temporali e fenomeni noti come bombe d’acqua.

Grandinate e Sbalzi di Temperatura

Grandinate devastanti, una volta prerogativa di altre zone d’Europa, o di alcune regioni italiane, potrebbero diventare sempre più frequenti anche nel resto d’Italia (si veda il fine agosto 2022 in Sardegna).

Inoltre, potremmo assistere a notevoli sbalzi di temperatura, che potrebbero scatenare contrasti termici e quindi crisi temporalesche pesanti. Nell’affrontare l’estate 2023, è fondamentale tenere d’occhio le previsioni meteo, in quanto la prevenzione meteo salva vite umane e riduce danni e disagi. Occorre una maggiore consapevolezza e apertura nel discutere di meteo, perché il clima ci sta conducendo verso fenomeni atmosferici inediti nelle nostre generazioni.