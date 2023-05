Allora, dobbiamo essere precisi ma soprattutto farci capire da tutti… Il mese di maggio è stato sicuramente eccezionalmente piovoso, lo è stato in molte zone d’Italia quindi possiamo affermare che le condizioni meteo climatiche hanno mostrato delle anomalie importanti.

Sì, ma allora come si fa a dire che tutto nella norma? Beh, basterebbe semplicemente ricordarsi che maggio è un mese primaverile. Lo abbiamo scritto svariate volte nell’ultimo periodo, probabilmente da questo punto di vista siamo stati anche ridondanti però lo abbiamo fatto per un semplice motivo: perché ne abbiamo letto di tutti i colori.

Avevamo letto già da inizio mese proiezioni che davano per scontato l’arrivo dell’estate. Nulla di tutto ciò, l’estate anticipata al momento ce la siamo giocata. Sapete però che la nostra idea non era assolutamente quella del caldo già del mese di maggio, eravamo del parere che maggio al contrario sarebbe stato il peggio della primavera.

Peggio perché avevamo letto anticipatamente determinate dinamiche atmosferiche, che poi alla fin fine ci hanno dato ragione. Quindi se vogliamo vedere le cose da un altro punto di vista possiamo tranquillamente affermare che è tutto nella norma. Nella norma perché in primavera di solito abbiamo fasi piovose importanti, nella norma perché se avessimo saputo leggere determinate manovre qualche mese fa sicuramente non avremmo letto determinati articoli.

Per carità, ci stancheremo di ripetere anche un’altra cosa, ovvero che la quantità di pioggia scesa non è stata assolutamente normale altrimenti non sarebbero capitati i disastri che un po’ tutti conosciamo.

Fatto sta che prima di parlare di meteo strano bisognerebbe un attimino fermarsi a riflettere magari documentandosi a dovere. Quindi occhio a credere che anche giugno possa risultare da subito un mese rovente, magari non sarà per qualche breve periodo ma siamo convinti che sarà un mese di tutt’altra pasta.