Può succedere, nel corso della carriera di un meteorologo, che non si voglia più sentir parlare di meteo e quant’altro. Non perché, attenzione, si perde dall’entusiasmo la passione per un lavoro che comunque da tantissimi è ambito, quanto perché ci si stanca di tutta una serie di fattori che circondano questo settore.

In primis ci si stanca di dover leggere o sentire determinati discorsi che cercano a tutti i costi di catturare l’attenzione del lettore. L’estremizzazione dell’informazione meteorologica, non c’è bisogno che però si dica, è diventata nell’ultimo periodo veramente eccessiva. Sappiamo però che questo fa parte del gioco perché se si vuole in qualche modo sopravvivere si deve in qualche modo tirare l’acqua al proprio mulino.

Un altro motivo per cui a volte verrebbe la voglia di dire stop, basta, finito è la critica. Attenzione, la critica è ben accetta quando porta a una discussione sana, che serva per crescere. Non è ben accetta invece quando dietro quelle critiche si nascondono le frustrazioni dei cosiddetti “leoni da tastiera”.

Ebbene sì, con l’avvento della tecnologia soprattutto di smartphone e pc rifugiarsi dietro uno schermo è la cosa più facile che si possa fare.

Al di là però di tutti questi aspetti vi possiamo assicurare che non diremo mai stop, basta, finito. La nostra passione è talmente grande che benché la meteorologia sia diventato un lavoro non ci stancheremo mai di trattarla come si deve. Ricordiamoci che la meteorologia va trattata con i guanti, troppo spesso infatti ci si dimentica di quest’aspetto.

Ciò detto torniamo a noi e cerchiamo di capire quale sarà l’evoluzione meteo climatica delle prossime settimane perché maggio avrà sicuramente tante anzi tantissime cose da dirci.