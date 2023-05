Tra non molto, precisamente tra qualche settimana, sarà tempo di bilanci meteo climatici. Sì, dovremo darvi conto del comportamento primaverile cercando di capire se avremo affrontato una primavera all’insegna della normalità o meno.

La sensazione, ad oggi, è che la normalità sia una delle prerogative della primavera 2023. Perché non dobbiamo limitarci ad un’analisi mese per mese, il bilancio si fa sull’intero trimestre per cui si ad esempio marzo non è piovuto quanto doveva o se ad aprile le piogge sono stati inferiori alle medie pluviometriche maggio potrebbe recuperare il terreno perduto.

Ovviamente non possiamo basarci su sensazioni ma bisogna presentare dati certi, dati puntuali, dati che potremmo avere solamente alla fine dell’intero trimestre. O meglio dei dati le abbiamo già disponibili però come detto non sarebbero ancora lo specchio fedele dell’andamento stagionale.

Quello che possiamo dirvi, anticipando quei tempi, è che la primavera comunque sta rispettando le consegne. Il motivo è riconducibile, ormai lo saprete, quelle complesse dinamiche atmosferiche che avevamo descritto a cavallo tra fine febbraio e la prima metà di marzo. Dinamiche che coinvolgevano il vortice polare, dinamiche che come avevamo supposto avrebbero avuto ripercussioni pesanti durante la primavera.

Non solo, ricorderete che vi avevamo detto anche un’altra cosa, ovvero che tali ripercussioni avrebbero potuto condizionare addirittura la prima parte della stagione estiva in modo particolare il mese di giugno. Infatti non siamo per nulla convinti che nell’estate esplosa improvvisamente, quest’anno molto probabilmente potrebbe trattarsi di un’affermazione graduale senza particolari picchi di caldo duraturi.

Tornando comunque alla stagione primaverile abbiamo senz’altro ancora spunti di interesse che potrebbero farci modificare ulteriormente il bilancio stagionale. Non trascuriamo quello che sta per succedere perché potrebbe segnare pesantemente tutto il periodo trimestrale.