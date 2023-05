Siamo ancora nel vivo della fase di maltempo che si è scatenata qualche giorno fa, infatti le condizioni meteo non accennano a migliorare se non in qualche regione d’Italia dove il vortice di bassa pressione ha già fatto il suo lavoro.

Però come sappiamo nei prossimi giorni dovremo affrontare un’altra ondata di maltempo, molto probabilmente sarà altrettanto pesante o localmente addirittura più intensa della precedente. Significa che avremo un fine settimana, il prossimo, veramente da lupi e che le piogge potrebbero cadere anche in forma di nubifragio.

Ecco quindi che bisognerà prestare molta attenzione alle previsioni che vi verranno proposte, soprattutto bisognerà guardare con molta attenzione ai bollettini che verranno rilasciati costantemente dalle autorità competenti in materia.

Noi dal canto nostro di possiamo dire che dopo aver dato uno sguardo ai modelli a più alta risoluzione, ovvero quelli che sono capaci di darci maggiori indicazioni sull’entità e la distribuzione delle piogge, effettivamente in molte zone d’Italia gli accumuli saranno molto molto importanti.

Il fatto che si possono abbattere nubifragi temporaleschi sicuramente non è un bene perché potrebbero crearsi situazioni di criticità idrogeologica. D’altronde nell’ultimo periodo, diciamo da inizio maggio in poi, ancora una volta il maltempo ci ha ricordato di quanto sia fragile il nostro territorio ma soprattutto non sia preparato a quel cambiamento climatico che innegabilmente ci sta interessando.

Al di là di tutti questi aspetti comunque possiamo dirvi che poi nel corso della prossima settimana pian piano subentrerà un miglioramento. Attenzione però, perché potrebbe essere un miglioramento davvero molto lento perché i rimasugli del vortice di bassa pressione potrebbero portare frequenti temporali pomeridiani.

Trattasi di evoluzione meteo da approfondire nei prossimi giorni, allorquando vi sapremmo dire con più esattezza se il miglioramento sarà convincente oppure no.