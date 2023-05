Che le condizioni meteo climatiche siano dinamiche non ci piove. Non dobbiamo minimamente illuderci sull’arrivo del bel tempo perché nonostante all’orizzonte vi siano alcune giornate di sole il quadro meteorologico cambierà nuovamente già a partire da domenica.

Un cambiamento innescato dal passaggio di una goccia fredda, se preferite di un vortice ciclonico in quota, che insinuandosi all’interno dell’alta pressione non farà altro che scatenare nuovamente dei contrasti termici importanti. Infatti in quota transiterà aria fresca, mentre al suolo avremo l’aria relativamente calda portata dall’alta pressione.

Cosa succederà quindi? Beh, facile: temporali. Temporali che già domenica sera coinvolgeranno il nord Italia spingendosi verso le zone pianeggianti, poi a inizio settimana scivoleranno velocemente verso il centro-sud là dove potranno risultare nuovamente intensi.

Attenzione però, non sarà una semplice toccata e fuga ma come abbiamo già descritto ampiamente negli approfondimenti dei giorni passati si tratterà dell’inizio di una nuova crisi. Crisi che verrà sostenuta da un’ampia ondulazione ciclonica proveniente dal nord Europa e che pian piano abbraccerà tutto il Mediterraneo centrale.

Nella seconda parte della prossima settimana si prospetta un peggioramento ancora più intenso, peggioramento coadiuva atto da temperature in forte abbassamento pertanto anche in questo caso ci aspettiamo i soliti contrasti termici con conseguente formazione di grosse nubi temporalesche.

Abbiamo dato un primo sguardo ai modelli a più alta risoluzione e possiamo dirvi che effettivamente potrebbero replicarsi precipitazioni particolarmente abbondanti, soprattutto potrebbero replicarsi forti temporali anche a carattere di nubifragio con associate grandinate. Ma per i dettagli in tal senso come già vi abbiamo detto dovremo attendere ancora qualche giorno.