L’estate 2023 si preannuncia singolare, con uno scenario meteo che oscilla tra piovosità superiore alla media e l’attesa ondata di caldo. Il caldo africano è pronto a far capolino, ma non senza sorprese.

Un Marzo e Aprile Mitigati da un Freddo Inaspettato in Maggio

Nonostante marzo e aprile abbiano offerto temperature miti, maggio ci ha riservato un ritorno al freddo (o fresco). Le previsioni meteo indicano un andamento piovoso e fresco, con possibili nevicate sulle Alpi e, forse, sulle cime appenniniche. Ma ora inizia a cambiare tutto, le temperature nel Nord Italia sono in fortissima salita e si assaporano valori estivi. Però, occhio all’instabilità atmosferica con forti temporali.

Variazioni Climatiche e Trend Accentuati

È evidente come le stagioni stiano cambiando, passando da un fresco maggio ad un caldo rovente in giugno che persiste fino a fine agosto. Questa variazione climatica non è una novità dell’anno corrente, ma un trend che si sta accentuando.

L’inizio della Stagione Estiva

L’inizio della stagione estiva è previsto per la prima decade di giugno. Nonostante l’attesa di un’alta umidità e piovosità con temperature anche sopra i 30°C in diverse località, temporali pomeridiani si preannunciano come mitigatori della calura.

Eventi Meteo Estremi

In regioni come l’Emilia Romagna, la Sardegna, il Piemonte e la Sicilia si sono avute piogge abbondanti, anche oltre i 400 mm in 24/48 ore su alcune aree. Va citata la doppia alluvione dell’Emilia Romagna, un disastro immane su un’area densamente popolata, agricola e di allevamento, di industrie. Questi sono eventi meteo estremi che ci riserva ormai ogni anno il Mediterraneo.

Segue un primo set di mappe che mostrano, mese per mese, le anomalie della temperatura, mentre nel fondopagina, troverete quelle della piovosità. Si parla sempre di anomalie. Un altro aspetto è che le nostra analisi si basano su mappe a maggiore risoluzione e aggiornate oggi e non il 1° maggio. Ma ECMWF è un prodotto non pubblicabile per buona parte dei valori di previsione.

Rimonte Anticicloniche Africane

A inizio giugno, ahimè, dovremmo aspettarci rimonte anticicloniche africane. Queste condizioni meteorologiche, causate da basse pressioni che si muovono verso la Spagna, potrebbero portare ad un’aria rovente che potrebbe raggiungere l’Italia, ma solo temporaneamente.

Previsioni per Giugno 2023

Fare previsioni per il prossimo mese e mezzo non è facile, ma grazie all’avanzamento della tecnologia e della ricerca, nonché ai miglioramenti nella modellazione, è possibile fare una previsione di tendenza, nonostante le incertezze. Le previsioni confermano una visione che vede il primo mese dell’estate variabile, con un caldo molto moderato e precipitazioni superiori alla norma. Ma attenzione ai picchi massimi di temperatura, con valori che potranno superare agevolmente, e in varie circostanze i 35°C su varie località, esacerbando il meteo estremo, quindi anche con il rischio di temporali di una certa consistenza, vista la previsione di prevalente instabilità atmosferica, ovvero con alte pressioni mediocri.

Il meteo per l’estate 2023, secondo le previsioni meteo, potrebbe vedere una combinazione di caldo rovente e piogge abbondanti, una combinazione inaspettata per molti. Nonostante le preoccupazioni globali per l’effetto El Niño, l’Italia potrebbe sfuggire alle conseguenze più gravi grazie ad un meteo più piovoso della media.

L’Effetto di La Niña e El Niño

Nel corso degli ultimi tre anni, La Niña è stata concausa ciò che in genere non avviene con un tale fenomeno sino all’Italia, ma in un triennio della sua persistenza si sono scatenate immani anomalie climatiche mondiali.

Il Meteo più Piovoso della Media

La buona notizia è che la pioggia potrebbe lenire la siccità che affligge alcune regioni italiane. Ma non è tutto rose e fiori: dovremmo prepararci ad affrontare un periodo decisamente perturbato con piogge intense che potrebbero sfociare in condizioni di meteo estremo.

Analisi delle Previsioni del Modello Europeo ECMWF

Il modello europeo ECMWF è un modello ambizioso, che è stato migliorato ulteriormente negli ultimi mesi, aumentando la sua risoluzione e rendendolo ancora più affidabile. Le previsioni del modello ECMWF sono state aggiornate per il nuovo ciclo, estendendosi sia per i prossimi 46 giorni che per periodi ampi quanto più stagioni. Le stagionali prospettano una stagione estiva calda, lo avrete notato dalle varie mappe, con maggiori piogge. Tuttavia, si rileva un calo di piovosità rispetto a precedenti previsioni.

Per altro, noi vi mostriamo mappe meno aggiornate rispetto a quelle che abbiamo appena consultato per redigere questo articolo, che invece sono state pubblicate oggi.