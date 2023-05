Nel maggio 2019, l’Italia ha subito un’inaspettata ondata di freddo che ha portato temperature più basse del previsto e condizioni meteorologiche instabili in tutto il Paese.

Maggio 2019

Durante il maggio 2019, l’alta pressione ha lasciato il Mediterraneo, sostituita da una serie di perturbazioni che hanno causato maltempo e temperature inferiori alla media stagionale in Italia.

Le perturbazioni del mese

Diversi sistemi depressionari hanno attraversato l’Italia nel corso del mese causando condizioni meteorologiche avverse e un marcato calo delle temperature in molte regioni.

Inizio del mese

Nella prima parte di maggio 2019 una debole perturbazione ha causato temporali nelle regioni settentrionali e nuvolosità nelle aree centrali e meridionali, con precipitazioni sparse. Si è avuto un calo della temperatura verso valori insolito, con neve soprattutto nelle Alpi centro orientali, sino a quote insolitamente basse. Neve in Appennino, quasi in collina.

Perturbazione atlantica e instabilità

Una depressione atlantica, carica di aria fredda in quota, ha indebolito l’alta pressione e si è spostata dal vicino territorio francese verso il Mediterraneo centrale. Questo evento ha portato a un periodo prolungato di instabilità meteorologica in Italia, con frequenti episodi di maltempo.

Metà del mese

Tra il 10 e l’11 maggio, piogge e temporali hanno colpito dapprima il Nord e poi il Centro Italia, accompagnati da un progressivo abbassamento delle temperature. Il 12 maggio, le aree montuose interne hanno registrato una variabilità accentuata e temporali o forti piogge. Il 13 e il 14 maggio, ulteriori piogge e temporali si sono verificati al nord, spostandosi verso il Centro e il Sud. Neve ancora sulle Alpi a quote insolitamente basse, neve anche in Appennino.

Conseguenze sulle temperature

L’aria fredda nord-atlantica ha causato un’ondata di freddo che ha interessato gran parte del mese di maggio 2019, sorprendendo gli italiani che si aspettavano temperature più miti in quel periodo dell’anno.