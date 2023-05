Il sistema climatico terrestre sembra essersi rotto. La Nina sta lentamente cedendo il passo a El Nino, attenuando le sue potenti anomalie anche in Europa, dove è tornato a piovere abbondantemente. Ma, cosa ci aspetta in futuro? Si prospetta un’estate bollente oppure no?

Meteo: Un periodo di instabilità

L’instabilità è stata protagonista in questi giorni, ma fortunatamente non ci sono più eccessi di calore in vista. Il meteo recente è stato dominato da una circolazione ciclonica, che ha condizionato il clima del fine settimana e che ora si è traslata verso il Mediterraneo Orientale. La situazione atmosferica si manterrà comunque instabile per diversi giorni sull’Italia, a causa di una lacuna barica ed ulteriori infiltrazioni d’aria fresca in quota.

Previsioni meteo: Cosa ci aspetta

Al momento, si registrano due piccoli centri di bassa pressione isolati, uno sulla Penisola Iberica e l’altro sul Mediterraneo Orientale. L’Italia si trova quindi un po’ nel mezzo tra due fuochi, ancora esposta ad instabilità atmosferica che favorisce temporali diurni. L’anticiclone delle Azzorre si manterrà ancora verso nord in una posizione anomala, mentre la pressione atmosferica non sarà particolarmente elevata sul bacino centrale del Mediterraneo.

Il caldo: arriverà o no?

L’arrivo del caldo è previsto, e nelle belle giornate, specie nelle zone interne, si toccheranno valori sopra la media del periodo. I 30 gradi previsti in alcune località della Valle Padana sono oltre la soglia della media, quindi ci aspetta caldo, ma non a livelli tali da definire l’evento come un’ondata di calore. Queste prime prove d’Estate non ci faranno patire assolutamente il caldo, anche perché per il momento non vi sarà traccia dell’anticiclone africano.

Temporali e piogge abbondanti

I temporali e le piogge abbondanti saranno protagonisti nei prossimi giorni, in particolare al Centro-Sud Italia. Infatti, a metà settimana, l’attività temporalesca tornerà ad intensificarsi anche al Nord. Un nucleo d’aria fredda dalla Scandinavia si dirigerà verso l’Arco Alpino, attratto dalla lacuna barica mediterranea.

Meteo estate 2023: Una previsione stagionale

La previsione stagionale ci avverte che il caldo ci sarà, ma sarà accompagnato da molta pioggia, o meglio, più rispetto alla media. In ogni caso, non ci aspettiamo un’estate mite. Alla fine di Maggio, e probabilmente anche per la prima parte di Giugno, il caldo senza eccessi caratterizzerà il nostro clima.