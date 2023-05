Tra due giorni potremo dire ufficialmente “è arrivata l’estate”. È vero, potremmo affermarlo tenendo in considerazione il calendario meteorologico, dovessimo però prendere in considerazione le condizioni meteo climatiche il discorso sarebbe sicuramente diverso. Non siamo ancora usciti da quella fase di instabilità che sta provocando tantissimi temporali, molti dei quali veramente violenti.

Se però diamo un’occhiata alle varie mappe di previsione giungono segnali incoraggianti per quanto riguarda la prima decade di giugno. Allora, diciamo che gran parte di questa settimana vedrà prevalere uno scenario temporalesco praticamente ovunque. Anzi, nelle ultime ore l’aria umida atlantica ha scavato un piccolo vortice di bassa pressione a ridosso della Sardegna, dove il tempo peraltro è peggiorato anche più del resto d’Italia.

Gli strascichi di tale circolazione le porteremo avanti per giorni, però finalmente qualcosa si muove. Anzi, più che qualcosa perché stiamo parlando dell’anticiclone africano.

Anticiclone che potrebbe arrivare entro la conclusione della prima decade di giugno e che potrebbe pertanto dar vita alla primavera ondata di caldo dell’estate. Caldo non trascurabile sia chiaro, parliamo di caldo veramente intenso, quello che potrebbe far salire le temperature su picchi di 35 °C o addirittura in qualche caso superare tale vetta.

Durerà? Non durerà? Chiedere ovviamente è lecito rispondere è cortesia: non lo sappiamo. In questo momento potervi dire che il caldo durerà a lungo non è possibile, così come non è possibile potervi dire se l’anticiclone avrà la forza di opporsi ad altre insidie provenienti dal nord Europa. Sì, perché l’estate (lo diciamo da tempo) dovrà veramente faticare per potersi imporre sullo scenario italiano.

Non siamo per nulla certi che il primo consolidamento anticiclonico sia quello definitivo, anzi siamo convinti che potrebbero esserci nuove crisi temporalesche anche importanti. Avremo modo di riparlarne.