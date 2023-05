Condizioni meteo climatiche si apprestano a cambiare, pesantemente. D’altronde non potrebbe essere diversamente, stiamo andando incontro alla stagione estiva quindi che continui a piovere non starebbe teoricamente né in cielo né in terra.

Poi per carità, sappiamo fin troppo bene che la natura fa ciò che vuole, quindi l’atmosfera può riservare ancora dei colpi di scena perché va detto che le dinamiche tardo invernali non si sono ancora totalmente dissipate. Questo potrebbe comportare altri crisi importanti nel corso delle prossime settimane, magari non pesanti quanto quelle che abbiamo vissuto recentemente ma bisognerà considerare altri aspetti che adesso andremo a trattare.

L’aspetto sicuramente più rilevante sarà quello del caldo. Forte, fortissimo caldo africano che potrebbe materializzarsi fin dai primi giorni del prossimo mese. In tal senso alcune interessanti proiezioni modellistiche lasciano intravedere i primi picchi dell’anticiclone africano.

Stiamo parlando di picchi veramente alti, ovvero le temperature massime potrebbero superare quota 35 °C e puntare rapidamente direzione dei 40 °C. Si tratta di proiezioni che andranno confermate, anche perché non tutti i centri di calcolo internazionali sono d’accordo in tal senso. Infatti c’è chi vedrebbe una nuova crisi ciclonica, piuttosto pesante e insistente.

Considerare il caldo e sicuramente imprescindibile perché qualora dovessero poi arrivare sbuffi di aria fresca del Nord Europa (come sembra) potrebbe scatenare dell’instabilità particolarmente violenta, quindi temporali, quindi nubifragi, quindi grandinate.

Insomma, a ben vedere giugno sembra avere tutte le carte in tavola per essere un mese molto caldo ma allo stesso tempo pericolosamente instabile e a tratti addirittura fresco.