Giugno è alle porte, segnando l’addio alla primavera e l’inizio della stagione estiva, con le sue tipiche condizioni meteo e climatiche che portano un cambiamento radicale nelle temperature.

Il Calore di Giugno: Un Intenso Esordio Estivo

È già stato preannunciato che il mese di giugno inaugurerà ufficialmente l’estate. Un avvio che sarà segnato da condizioni meteo climatiche decisamente diverse da quelle che stiamo vivendo in questo periodo. Infatti, i modelli di previsione sostengono l’ipotesi di un consolidamento di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale. Ciò potrebbe portare non solo al bel tempo, ma anche a un rilevante aumento delle temperature.

Il Mistero del Calore di Giugno

Il punto ancora da chiarire riguarda la natura di questo rialzo termico. Alcune varianti parlano di una normale ondata di caldo, mentre altre prevedono una prima intensa fiammata. Ma qual è la differenza? Molto probabilmente sarà la dinamica che porterà l’anticiclone sulle nostre regioni a determinarlo. Ad esempio, nel caso di un rialzo termico più accentuato, potremmo assistere a una fiammata generata da un affondo ciclonico sulla Penisola Iberica.

Dalla Calura al Fresco: Le Possibili Variazioni

Se questo scenario dovesse concretizzarsi, sarà importante prestare molta attenzione a questo affondo ciclonico. Se dovesse spostarsi verso est, potrebbe infatti dar luogo a un peggioramento piuttosto significativo. Immaginate una massa d’aria fresca che scalza il caldo africano… Vi lasciamo immaginare le conseguenze.

Il Ritorno del Freddo: Un Maggio Inaspettato

Nonostante marzo e aprile abbiano offerto temperature miti, maggio ci ha riservato un ritorno al freddo (o fresco). Ma ora le cose stanno cambiando: le temperature nel Nord Italia sono in forte salita e si avvertono valori estivi.

Le Variazioni Climatiche: Un Trend Accentuato

È evidente come le stagioni stiano cambiando. Passiamo da un fresco maggio a un caldo rovente in giugno che persiste fino a fine agosto. Questa variazione climatica non è una novità dell’anno corrente, ma un trend che si sta accentuando.

Novità Estate 2023: Acqua, Umidità e Caldo Afoso

L’inizio dell’Estate 2023 ci riserva una novità interessante: la presenza di molta acqua nei campi. Questo porterà a un alto tasso di umidità che, combinato con l’aumento della temperatura, favorirà una condizione chiamata afa.

Il Caldo Afoso: Una Sensazione Sgradevole

Il caldo afoso è caratterizzato da elevata umidità e temperature elevate, rendendo l’aria pesante e opprimente. Questa combinazione offre la sgradevole sensazione di avere la pelle sudata e gli abiti umidi.

Caldo Torrido vs Caldo Afoso

Il caldo torrido, invece, è caratterizzato da temperature estreme ma a bassa umidità. Questo rende la sensazione termica inferiore rispetto a quella del caldo afoso, rendendolo più sopportabile. Il caldo afoso è spesso considerato peggiore proprio a causa del suo effetto opprimente. Spesso si fa confusione tra caldo afoso e caldo torrido, ma avremo modo di parlarne spesso, anche perché ormai ci siamo, il caldo vero piomberà nei prossimi giorni.