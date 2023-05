Ebbene sì, c’è ancora da attendere. Per carità, a maggio può capitare che l’anticiclone provi a prendere il sopravvento regalandoci condizioni meteo climatiche estive o comunque molto vicini all’estate. Può succedere che riesca a prendere il sopravvento condizionando gran parte del mese, è accaduto in passato era accadrà anche in futuro. Non quest’anno però…

Vero è che è imminente una rimonta anticiclonica che porterà sicuramente un consistente rialzo delle temperature ma soprattutto consentirà di tirare un po’ il fiato in quelle regioni dove le precipitazioni sono state dannose. È altrettanto vero però che tale fase durerà davvero poco.

Sì, perché arriverà un nuovo peggioramento e chissà che non possa durare anche più di quanto lascino intendere ad oggi i modelli di previsione. Diciamo questo perché stante le analisi che abbiamo fatto che continuiamo a fare giornalmente l’atmosfera non sembra essere molto incline a farsi dominare dall’alta pressione.

Che cosa significa? Beh, che per gli amanti dell’estate non ci sono buone notizie. Almeno fino a metà maggio non avremo a che fare con ondate di caldo eclatanti e premature anzi, molto probabilmente avremo a che fare con situazioni di tutt’altra natura. Le temperature non dovrebbero discostarsi troppo dalle medie stagionali se non puntare in qualche caso verso il basso.

Per l’estate c’è tempo, lo ripetiamo da giorni, l’estate esordirà a giugno poi che si voglia considerare un esordio meteorologico col primo giorno di giugno oppure un esordio astronomico nell’ultima decade di giugno poco cambia. L’estate quindi dovrà farsi strada il prossimo mese mentre per maggio molto probabilmente dovrà farsi ancora da parte.

La speranza tuttavia è che non piova male come successo ultimamente anche se va detto che purtroppo con i contrasti termici che si attiveranno potrebbero esserci nuove crisi perturbate particolarmente cattive.