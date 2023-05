Meteo estremo, il naufragio nel Lago Maggiore. Una sciagura che ha portato alla perdita di 4 vite umane, un avvenimento drammatico che ci pone una questione di fondo: poteva essere evitato? In questa analisi dettagliata esamineremo l’evento e i fenomeni metereologici ad esso correlati.

Il Contesto Meteorologico

La domenica del 28 maggio, il Nord Italia e specificatamente la Lombardia erano sotto l’influenza di un cluster di temporali. Si tratta di una configurazione meteo caratterizzata da un gruppo di temporali che si sviluppano in modo aggregato, divenendo un insieme di celle temporalesche. Questo fenomeno può creare condizioni climatiche severe, soprattutto se associato a fenomeni come il downburst, un intenso flusso di aria in discesa che si diffonde orizzontalmente al suolo con velocità potenzialmente devastanti.

L’Incidente nel Dettaglio

Una delle vittime di queste violente condizioni meteorologiche è stata una navetta olandese lunga 15 metri, costruita nel 1982 e capace di ospitare al massimo 15 passeggeri. La barca si trovava nel Lago Maggiore, al largo di Sesto Calende, in provincia di Varese. Una posizione propizia per le operazioni di salvataggio, se non fosse stato per il violento temporale.

Il Downburst: Una Raffica Devastante

Una caratteristica peculiare di questo episodio di meteo estremo è stata la presenza di un downburst, una violentissima raffica di vento lineare tipica dei violenti temporali. Le raffiche di vento di un downburst possono raggiungere, e per diversi minuti i 100 km orari ed anche ben oltre visti i danni che a volte causano. Questo fenomeno può persino rovesciare un piccolo aereo in una pista dell’aeroporto, come avvenuto lo scorso agosto ad Ajaccio.

Poteva essere Evitato?

Questa è la domanda che ora ci poniamo. Data la natura imprevedibile del meteo, è difficile fornire una risposta definitiva. Tuttavia, la consapevolezza e la comprensione dei fenomeni meteorologici estremi, come i downburst e i cluster di temporali, possono aiutare a migliorare le previsioni e potenzialmente a salvare vite in futuro.