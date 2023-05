Illusione… L’illusione che l’estate potesse pian piano prendere il sopravvento, d’altronde connessioni meteo climatiche di maggio possano sovente riservare pesante ondate di caldo.

Su quest’argomento ci sarebbe tanto da dire, infatti negli anni passati non sono mancate fiammate africane capaci di portare i primi 40 °C dell’anno già nel mese di maggio. Eppure quest’anno le cose stanno andando diversamente e siamo sempre più convinti che continueranno ad andare così almeno fino a fine mese.

Chiaramente dobbiamo procedere per step, il primo ci condurrà verso metà mese e già possiamo dirvi che a partire da domenica e per tutta la prossima settimana la situazione meteorologica non vedrà minimamente dominare l’alta pressione. Anzi, a dominare sarà un’ampia area ciclonica che prenderà il sopravvento in Europa e sul Mediterraneo centrale provocando pertanto un peggioramento del tempo.

Sarà una crisi ciclonica nel vero senso della parola, infatti osservando i vari modelli di previsione sono un po’ tutti d’accordo nel proporci una durata di tale fase addirittura fino a metà mese. Diciamo quindi una decina di giorni durante i quali non mancheranno occasioni per precipitazioni a tratti abbondanti.

Ricordate quando scrivevamo che maggio avrebbe potuto riservare dei colpi di scena uno appresso all’altro? Ecco, si sta realizzando proprio ciò che avevamo ipotizzato. Non ci voleva una sfera di cristallo, semplicemente un po’ di conoscenza della materia ed aver effettuato attente analisi atmosferiche già nelle scorse settimane.

Analisi che continuano a sostenere la nostra tesi, ovvero che l’estate quest’anno faticherà non poco ad affermarsi con decisione. Molto probabilmente per gli amanti del sole del caldo si dovrà attendere il mese di giugno, un altro mese che però secondo noi potrebbe riservare delle fasi instabili importanti. Ma ne riparleremo.