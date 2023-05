Piano, non è ancora arrivato il momento di proclamare l’arrivo dell’estate. Ci si dimentica infatti che maggio è un mese, dal punto di vista meteo climatico, pienamente primaverile.

Da quand’è che vi diciamo che in passato ci sono stati dei mesi di maggio peggio di marzo aprile? Beh, se avete letto i nostri approfondimenti dei giorni scorsi non vi sarà sfuggito sicuramente questo piccolo particolare, ovvero può succedere che maggio sia più piovoso nei due mesi precedenti.

Certo, può anche succedere che l’anticiclone africano ci venga a trovare portando con sé sole e temperature estive. Anzi, può anche succedere che tutto il mese di maggio possa essere pienamente estivo. Il caso più eclatante fu quello del 2003, allorquando la canicola africana cominciò proprio in quel periodo per terminare poi ad ottobre.

Quest’anno fidatevi, non andrà minimamente così. Quest’anno la situazione totalmente diversa e chi qualche settimana fa vi voleva far credere che a maggio sarebbe arrivata l’estate prematuramente dovrà in qualche modo giustificare proiezioni che non avevano alcun senso. Bastava semplicemente conoscere un po’ le dinamiche atmosferiche per rendersi conto che anche maggio avrebbe potuto riservare sorprese meteo climatiche non indifferenti.

Quindi se la prossima settimana sentirete nuovamente parlare di estate vita natural durante non credeteci, infatti il miglioramento indotto del ritorno dell’anticiclone africano sarà temporaneo.

Anzi, possiamo già dirvi che ci sarà un nuovo peggioramento e che proprio in virtù di un forte riscaldamento dettato dalla rimonta anticiclonica i contrasti termici potrebbero dar luogo a fenomeni di nuovo violenti. Sul ondata di maltempo attesa per la prossima settimana abbiamo già dedicato approfondimenti specifici, in questa sede quello che preme evidenziare ancora una volta è che l’estate dovrà mettersi in fila ed attendere il proprio turno.