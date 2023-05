Altro che anticiclone africano, altro che caldo anomalo, altro che estate… Qui si fa davvero fatica a scorgere in lontananza condizioni meteo climatiche che possono vagamente farci preannunciare la bella stagione.

Al contrario, scrutando l’orizzonte si vedono nubi tempestose, nubi che potrebbero portarci tantissime precipitazioni da qui al 20 maggio se non addirittura oltre. D’altronde lo avevamo detto, l’assaggio d’estate dei giorni scorsi avrebbe avuto breve durata. Poi per carità, se ci spostiamo sulla penisola iberica si è trattato di un vero e proprio assalto all’arma bianca dell’anticiclone africano.

Da quella parte si che sono state registrate temperature veramente alte, temperature che nulla avevano da invidiare ai mesi più caldi dell’estate. Tenete conto che localmente sono stati superati addirittura 35 °C, cosa che se ci pensate a maggio non è per nulla normale. Vero è che anche qui da noi è successo che a maggio si potessero superare quei valori se non addirittura raggiungere quota 40 °C.

Stiamo però parlando di eventi inusuali, stiamo parlando di a normalità stagionale, non dobbiamo infatti dimenticarci che maggio a tutti gli effetti un mese pienamente primaverile e che pertanto sarebbe più normale parlare di variabilità o comunque di belle giornate senza particolari eccessi di caldo.

Gli amanti della bella stagione stiamo comunque tranquilli perché il bel tempo arriverà, arriverà probabilmente a giugno o chissà magari già nell’ultima settimana di maggio allorquando un primo affondo dell’alta pressione potrebbe comunque portarci un po’ di caldo. Siamo pur sempre convinti tuttavia che si tratterà di fiammate temporanee, infatti l’affermazione dell’estate quest’anno avverrà secondo noi con molta fatica.

Sono ovviamente sensazioni dettate da attente analisi che vi abbiamo proposto ripetutamente nel corso delle scorse settimane, però fino a prova contraria quello che avevamo previsto fino ad oggi possiamo dire che si è ampiamente realizzato.