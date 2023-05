Bene, confermato che maggio chiuderà i battenti all’insegna dell’instabilità diurna, ecco che le condizioni meteo climatiche dovrebbero svoltare decisamente nel corso della prima settimana di giugno.

Qualche tempo fa, in verità non tanto, vi avevamo detto che l’estate avrebbe esordito entro una data precisa. Quella data, già all’epoca, era identificabile nella prima appunto settimana del prossimo mese. Sì, ma quanto farà caldo? In questo momento dirvi con precisione quali saranno le temperature massime non è ancora possibile, però i centri di calcolo internazionali sembrano abbastanza convinti del fatto loro.

L’ipotesi prevalente è che un progressivo affondo depressionaria in direzione dell’Europa occidentale possa generare una risposta anticiclonica sulle nostre regioni.

Tale risposta ovviamente non potrà che essere di matrice subtropicale, significa quindi che la prima ondata di caldo vera dell’estate dovrebbe concretizzarsi tra non molto. Probabilmente già nel corso del prossimo fine settimana avremo un importante rialzo termico destinato ad accentuarsi maggiormente nella prima metà della settimana successiva.

Carte alla mano, detto ovviamente che i dettagli previsionali potrebbero cambiare, le massime potrebbero tranquillamente superare quota 30 °C e in alcune regioni d’Italia potrebbero arrivare a toccare punte di 35 °C. Ovvio quindi che si possa parlare di ondata di caldo in piena regola, anche se chiaramente al momento non sembra nulla di eclatante.

Ricordiamoci infatti che col 1 giugno esordirà l’estate meteorologica, quindi è assolutamente normale che possa far caldo e che l’alta pressione possa gradualmente prendere il sopravvento. Su quest’ultimo aspetto però siamo ancora un po’ titubante, ma avremo modo di parlarne con altri approfondimenti.