Recentemente abbiamo provato a definire una data relativa a un cambiamento meteo climatico imponente che potrebbe consegnarci finalmente nelle mani dell’estate.

Finalmente perché il periodo di piogge che stiamo affrontando durerà a lungo e potrebbe come detto causare non pochi grattacapi in varie zone d’Italia. Le precipitazioni infatti stanno già risultando particolarmente abbondanti, spesso a carattere di temporale o vero e proprio nubifragio.

Viene pertanto da domandarsi quand’è che finirà tutto ciò ma soprattutto quand’è che arriverà la vera estate… Beh, osservando i modelli di previsione possiamo confermare che una data si vede all’orizzonte, stiamo parlando dell’ultima settimana di maggio e quindi diciamo che tra circa una decina di giorni forse si potrebbe iniziare a parlare seriamente di sole, di bel tempo, di temperatura in aumento.

Il miglioramento verrebbe portato da un’ampia zona di alta pressione che si andrebbe a collocare tra l’Europa occidentale e i settori centro settentrionali del vecchio continente, andando poi pian piano ad espandersi sul Mediterraneo. Pian piano perché sui nostri mari come detto insisterà lungo un’area depressionaria che continuerà a provocare condizioni di instabilità atmosferica, pertanto non mancheranno anche più avanti frequenti temporali durante le ore diurne.

Abbiamo dato un’occhiata anche alle proiezioni termiche ed effettivamente si scorgono interessanti segnali inerenti un generale aumento dei termometri su tutte le nostre regioni. La domanda che molti di voi si staranno ponendo è la seguente: sarà l’anticiclone africano? La risposta è probabilmente si, probabilmente sarà proprio l’anticiclone africano a prendere il sopravvento portandoci il vero avvio della bella stagione.

Diciamo che se dovesse succedere qualcosa di simile saremmo comunque in linea con l’esordio meteorologico perché a quel punto al 1 giugno mancherebbe veramente pochissimo. Comunque state tranquilli che avremo modo di parlare dell’argomento nei prossimi giorni.