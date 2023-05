Nelle ultime ore abbiamo letto notizie riguardanti le condizioni meteo climatiche estreme in alcune zone d’Italia. Il peggioramento di questo primo scorcio di maggio si sta rivelando intenso quanto si poteva ipotizzare in virtù di pesanti contrasti termici.

Purtroppo i temporali particolarmente violenti, carattere di nubifragio, provocano danni e disagi soprattutto in zone dove la terra era particolarmente asciutta per via della ben nota siccità. Fenomeni che non sono ancora terminati che potrebbero causare ulteriori disagi lungo la dorsale appenninica.

Ma quand’è che arriverà un miglioramento? La risposta è la seguente: tra qualche giorno. Tra qualche giorno infatti arriverà l’anticiclone africano e si tornerà a parlare di sole di caldo. Le temperature riprenderanno ad aumentare sensibilmente, portandosi facilmente al di sopra delle medie stagionali, ma come sempre ogni eccesso rappresenta un problema.

Il fatto che le temperature siano destinate a salire nuovamente verso valori praticamente estivi dovrebbe un pochettino preoccuparci, infatti nel corso della prossima settimana un nuovo assalto all’arma bianca del freddo proveniente dal nord Europa potrebbe scatenare un nuovo putiferio.

Su tale ipotesi sembrano concordare un po’ tutti i modelli di previsione, cosa che ovviamente ci porta ad affermare che l’ondata di maltempo dovrebbe verificarsi. Le probabilità sono alte, poi ovviamente per quanto riguarda i dettagli previsionali bisognerà attendere pazientemente che anche i modelli a più alta risoluzione si accordino.

Tuttavia in virtù dei contrasti termici ancora più pesanti che si potrebbero scatenare in quattro e quattr’otto dobbiamo mettervi in guardia: potrebbero esserci nuovamente dei fenomeni violenti. Potrebbero esserci temporali a carattere di nubifragio ma anche grandinate e colpi di vento.

Insomma, il meteo di maggio e letteralmente scatenato, passeremo dalla padella alla brace così come si suol dire.