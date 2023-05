E’ vero, abbiamo davanti a noi ancora gran parte del mese di maggio ma sull’andamento di questo mese siamo sempre più convinti che ci sia poco da dire. Le condizioni meteo climatiche infatti potrebbero continuare a mostrarci quella dinamicità che ha caratterizzato aprile e che ora sta segnando questa prima parte del mese.

Ciò premesso andiamo avanti e proviamo a capire come sarà il mese di giugno. Gli amanti dell’estate sanno che la bella stagione farà il suo esordio il 1 giugno se consideriamo il calendario meteorologico mentre se consideriamo quello astronomico l’inizio avverrà nell’ultima decade.

Al di là di del calendario dovremo cercare di capire cosa ha in mente l’atmosfera, in modo particolare cercheremo di capire anche attraverso le prime proiezioni modellistiche se le dinamiche descritte settimane fa e che stanno condizionando il mese di maggio riusciranno a ritagliarsi spazio anche a giugno.

Secondo noi si, giugno sarà pessimo per molti motivi. In primis perché potrebbero affacciarsi le prime violente ondate di caldo, caldo chiaramente africano ma fortunatamente potrebbe durare poco. La nostra idea la conoscete, ovvero che il caldo quest’anno sia destinato ad avere picchi eccezionali ma scarsa durata.

Tuttavia tali picchi potrebbero rivelarsi deleteri perché gli affondi di aria fresca dal nord Atlantico a quel punto innescherebbero contrasti termici ancora più violenti di quelli che stanno caratterizzando questi giorni, significa che eventuali crisi instabili o peggio ancora perturbate potrebbero portarci fenomeni particolarmente violenti.

Già, proprio così, secondo noi il mese di giugno sarà non poco vivace sia per quanto riguarda il caldo sia per quanto riguarda gli sbalzi termici e conseguentemente le precipitazioni. Vedremo se anche stavolta avremo ragione.