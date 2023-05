Sì, non va bene perché rischiamo di ricevere le piogge che non sono cadute nei mesi precedenti in una decina di giorni. Le condizioni meteo infatti sono destinate al tracollo tra qualche giorno, segnatamente nel fine settimana nel corso della prossima.

Avete letto bene, anche nel corso della prossima perché ormai non ci sono più dubbi sul fatto che l’ondata di maltempo proseguirà per circa una decina di giorni. Che poi si tratti di maltempo, tempo perturbato, instabilità atmosferica poco cambia: tutte le regioni d’Italia riceveranno la loro bella razione di piogge.

Sì, ma la domanda è: quanto pioverà effettivamente? Beh, ovviamente bilanci si potranno fare soltanto a fine periodo quindi non prima del 20 maggio (non è detto poi che il tutto si esaurisca in quella data) ma possiamo anticiparvi che pioverà veramente tanto. Talmente tanto che potrebbe addirittura ricucirsi quello strappo pluviometrico che riguarda ancora alcune zone d’Italia in modo particolare del Nord.

Però c’è anche da dire che così non va bene, troppo spesso infatti stiamo osservando ondate di maltempo di una certa violenza capaci di restituire tutta l’acqua mancata in periodi dove invece avrebbe dovuto piovere.

Ricordiamoci ad esempio lo scorso autunno, ricordiamoci anche l’inverno che in varie parti dello stivale non è certo stato piovoso ma neppure nevoso, ricordiamoci anche il mese di marzo che è stato per certi versi variabile ma chi si aspettava un marzo pazzerello come al solito è rimasto deluso.

Sapevamo infatti che aprile avrebbe fatto peggio e che maggio probabilmente sarebbe stato il mese peggiore dell’intera primavera. Quanto peggiore però come detto lo sapremo soltanto a fine mese quando sarà possibile stilare un bilancio definitivo. Concludiamo dicendovi che poi arriverà giugno e anche a giugno potrebbero essere delle sorprese.