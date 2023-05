In questi casi solitamente si chiede all’interlocutore se preferisce prima conoscere la cattiva o la buona notizia… Beh, detto che si sta parlando di situazioni meteo climatiche verrebbe da chiedervelo, preferite prima sapere la cattiva o la buona notizia?

Forse sarebbe opportuno procedere in ordine cronologico, ovvero cercare di rispettare quello che sarà l’ordine degli eventi attesi. Probabilmente sarebbe meglio partire anche dalle certezze, ovvero dalle previsioni a breve termine che ormai sono ampiamente consolidate e difficilmente cambieranno rotta.

Previsioni che ci dicono che nel corso del fine settimana avremo tempo veramente da lupi. Il ciclone Mediterraneo, il secondo a stretto giro, colpirà forte l’Italia determinando piogge particolarmente abbondanti in varie regioni. Purtroppo sappiamo che questa non è una buona notizia soprattutto per l’Emilia-Romagna, dove infatti sono attese altre piogge.

Stavolta però i fenomeni più intensi potrebbero focalizzarsi sull’estremo Nord-Ovest d’Italia, quindi principalmente sul Piemonte anche se non mancherà occasione per violenti temporali praticamente ovunque.

Quindi qual è la buona notizia? Beh, la buona notizia è che molto probabilmente a partire dalla prossima settimana vi sarà un lento miglioramento. Miglioramento innescato da un graduale consolidamento di un’ampia struttura di alta pressione sul vecchio continente e anche se inizialmente vi sarà ancora spazio per dei temporali soprattutto diurni diciamo che rispetto a quanto accaduto e accadrà nei prossimi giorni la situazione sarà nettamente migliore.

Poi, proiettandoci verso i primi di giugno, molto probabilmente avremo a che fare anche con una prima ondata di caldo dal sapore d’estate. Ma di questo argomento parleremo in apposito approfondimento.