Volendo essere precisi possiamo dire che non siamo proprio nel cuore della primavera, per essere più precisi possiamo dire che si sta procedendo spediti in direzione dell’estate. Quell’anno però le condizioni meteo non si può certo affermare che l’estate sia dietro l’angolo perché se si esclude la fiammata calda dei giorni scorsi beh, diciamo che il tempo non è proprio splendido.

È una ferita veramente profonda quella che si sta creando, una ferita che rischia di protrarsi a lungo ovvero per gran parte del mese di maggio.

Se così fosse è ovvio che l’estate dovrebbe attendere ancora, ma d’altronde non dimentichiamoci che siamo pur sempre in primavera perché sembra scontato che caldo sole riescano a prendere il sopravvento già in questo periodo. Recentemente abbiamo fatto presente, svariate volte, come maggio sia capace spesso e volentieri di dar luogo a delle fasi piovose veramente importanti.

È capitato in passato e sta succedendo ora, anche perché se dovessero effettivamente realizzarsi gli scenari che ci mostrano alcuni centri di calcolo internazionali qui si rischia veramente che maggio possa essere eccezionalmente piovoso. Abbiamo anche il timore che si possono creare nuove situazioni di criticità a causa di fenomeni troppo intensi.

Purtroppo però quando le ferite sono così profonde non è che si possa pretendere chissà che cosa, la situazione infatti deve tener conto di tutta una serie di elementi dei quali abbiamo parlato nelle scorse settimane a partire dalle sorti tardo invernali del vortice polare. Per questo motivo crediamo che il mese di maggio possa rispettare (lo sta già facendo) quelle che erano state le nostre proiezioni.

All’epoca, quando qui si scriveva che maggio sarebbe stato peggio di aprile e marzo, giunsero non poche critiche. Critiche però che come sempre non hanno alcuna giustificazione, critiche che tuttavia lasciano anche il tempo che trovano perché quando si fanno delle analisi serie e professionali difficilmente ci si può sentire in difetto. Detto che comunque fino a questo momento il trend primaverile sta rispettando totalmente quella che era la nostra idea evolutiva.