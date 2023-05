Qualche settimana fa, quando ancora si commentavano le condizioni meteo di aprile, si guardava già con estremo interesse a quella che che poteva essere l’evoluzione di maggio.

Chi seguiva costantemente i vari aggiornamenti ricorderà senz’altro che si era parlato di un mese di maggio decisamente instabile. Addirittura avevamo ipotizzato che potesse trattarsi di un mese di maggio del le condizioni meteo climatiche peggiori di aprile e di marzo. Effettivamente guardando le proiezioni dei centri di calcolo internazionali stanno arrivando ampie conferme in tal senso.

Infatti la crisi ciclonica che si sta per aprire potrebbe protrarsi, pensate, addirittura fino al 20 maggio. Significa praticamente che potrebbe far brutto per una decina di giorni.

Non che fino ad oggi il tempo sia stato splendido, se togliamo infatti l’ultimissima parentesi anticiclonica maggio come ben sappiamo non è cominciato sotto i migliori auspici. È vero che servono le piogge, è vero che pertanto dobbiamo sperare che l’acqua cade in quantità giusta però abbiamo visto che come spesso capita ultimamente quando piove piove male.

Purtroppo per i prossimi giorni non ci sono buone notizie, infatti guardando attentamente vari modelli di previsione sembra profilarsi la strutturazione di un pericoloso ciclone Mediterraneo. Attenzione perché stiamo parlando di una di quelle strutture totalmente imprevedibili e dalle capacità preoccupanti.

Chiaramente speriamo che non accada nulla di tutto ciò, chiaramente speriamo che le condizioni meteo possono essere magari instabili ma senza particolari eccessi. Certo è che, carte alla mano, il quadro che si prospetta davanti a noi non è per niente roseo e maggio rischia veramente di essere il mese più piovoso dell’intera primavera.

Insomma, lo avevamo detto, maggio potrebbe veramente essere il mese con il meteo peggiore di tutti gli altri mesi primaverili.