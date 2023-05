Qualche giorno fa avevamo scritto che per l’arrivo dell’estate c’è una data. Col presente approfondimento vogliamo un attimo tornare sull’argomento perché chi magari sta attendendo ansiosamente l’estate sentirà il bisogno di avere qualche informazione in più.

Bene, diciamo fin da subito che non appena avremo l’arrivo del bel tempo molto probabilmente dovremo affrontare l’anticiclone africano. Ipotesi che negli ultimi giorni era apparsa nelle proiezioni modellistiche più importanti ma che con gli ultimissimi aggiornamenti è stata rivista o comunque procrastinata.

Se ricordate però le date che avevamo ipotizzato si parlava dell’ultima settimana di maggio o dei primi giorni di giugno. Ecco, al momento sembra molto più probabile l’inizio di giugno piuttosto che gli ultimi giorni di questo mese.

Per quale motivo vi diciamo ciò? Beh, perché se i centri di calcolo internazionali hanno rivisto le loro posizioni significa che quelle dinamiche atmosferiche che abbiamo descritto più e più volte non hanno ancora terminato il lavoro. Un lavoro che come vedette si sta intensificando a maggio ma che potrebbe avere delle ripercussioni persino a giugno.

Ovviamente non vi stiamo dicendo che l’estate non arriverà, tutt’altro. Vi stiamo dicendo che molto probabilmente le fiammate di aria calda saranno particolarmente forti, quindi per quanto riguarda la prima settimana dell’estate meteorologica prepariamoci ad affrontare una prima violenta ondata di caldo esagerato.

Sì, avete letto bene, parliamo di caldo esagerato ovvero temperature massime che potrebbero tranquillamente raggiungere se non addirittura superare quota 35 °C. Ci sarà da sudare, magari almeno inizialmente riusciremo a scamparci l’afa ma fidatevi se vi diciamo che farà davvero tanto caldo.