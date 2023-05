L’allarme meteo climatico riguarda l’aumento delle temperature in diverse parti del Pianeta, con un crescente rischio di alluvioni lampo. Questo perché con maggior calore, gli oceani e i mari si riscaldano e nell’atmosfera c’è una maggiore concentrazione di umidità. WMO e ONU avvertono che siamo verso la fase El Niño, che potrebbe portare a ondate di calore esplosive e temperature record. E questo nuovo evento meteo climatico si innesca in una fase in cui il clima terrestre presenta anomalie importanti.

Il Fenomeno El Niño e le sue Conseguenze

El Niño-Oscillazione Meridionale (ENSO) è un fenomeno climatico periodico che provoca un riscaldamento delle acque dell’Oceano Pacifico Centro-Meridionale e Orientale. Si verifica in media ogni cinque anni, con un periodo variabile tra i tre e i sette anni. Questo fenomeno può causare inondazioni nelle aree direttamente interessate, ma anche siccità e altre perturbazioni climatiche in zone più lontane. I paesi in via di sviluppo che dipendono principalmente da agricoltura e pesca, specialmente quelli affacciati sull’Oceano Pacifico, sono i più colpiti, sebbene si ritiene che possa avere effetti anche su scala globale. Questo si espande sino alle nostre lande quando diventa intenso e persistente, e attualmente ha interrotto la fase folle di La Niña che ha generato condizioni meteo, quasi mai viste prima.

L’Estate 2023

L’estate sta per arrivare, e con essa si prevede l’anticiclone africano, portatore di sole rovente, bel tempo e caldo molto intenso. Tuttavia, resta da capire se il mese di giugno sarà veramente estivo oppure se risentirà delle ondate d’aria fresca provenienti dal Nord Europa. Quest’ultima ipotesi è quella più probabile, poiché gli effetti delle complesse dinamiche atmosferiche di fine inverno potrebbero durare ancora diverse settimane. Ciò significa che anche il mese di giugno potrebbe essere caratterizzato da piogge e temporali frequenti. Tuttavia, la temperatura di giugno è sensibilmente superiore rispetto a maggio, il sole è molto alto nell’orizzonte, e questo determina una maggiore evaporazione nei mari e notevoli masse di vapore acqueo che con l’instabilità atmosferica diventano pioggia.

E la possibilità di piogge record io non la scarterei, visto che succede nel Pianeta, ma anche nella nostra piccola Italia, dove in una settimana, nelle stesse aree si è avuta una serie di alluvioni come mai visto per sequenza di fenomeni.

Fiammate di Caldo e Sbalzi Termici

Nonostante le previsioni di intrusioni d’aria fresca, l’estate cercherà comunque di imporsi con fiammate d’aria calda africana che potrebbero essere particolarmente intense. È importante essere preparati a questi sbalzi termici, in quanto il passaggio dal fresco al caldo potrebbe avvenire molto rapidamente generando disorientamento, spossatezza. Non avremo abbastanza tempo per abituarci alla fase calda, quindi la sensazione che si percepisce con l’arrivo del caldo estivo sarà peggiore rispetto ad altri anni, Questi sbalzi termici sono ormai all’ordine del giorno, e in un’epoca di riscaldamento globale, l’estremizzazione del clima potrebbe essere ancora più grave nei prossimi anni.

Un’Estate di Picchi di Caldo

L’estate che si avvicina potrebbe essere caratterizzata da picchi di caldo eccezionali, seppur di breve durata. Le previsioni stagionali fissano temperature sopra la media di riferimento. Pertanto, un anno senza estate non ci sarà. Altresì, ciò non significa che non pioverà, anzi, le medesime previsioni propongono maggiori piogge rispetto alla media, da qui il rischio di fenomeni alluvionali, magari su scala locale. Oltretutto, avremo anche grandinate.

Tuttavia, queste previsioni, come ogni servizio meteo, dovranno essere confermate dalle proiezioni modellistiche future. In ogni caso, l’arrivo della stagione estiva porta con sé sfide climatiche e meteo che richiedono attenzione e preparazione, maggiori rispetto a trenta anni fa, essendo sempre più caratterizzate dall’estremizzazione climatica.