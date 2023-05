POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Negli ultimi giorni abbiamo assistito a un vivace peggioramento delle condizioni meteo. Peggioramento che come ben saprete è giunto dal nord Europa scatenando un vero e proprio sconquasso all’interno del Mediterraneo. L’aria fredda infatti ha scalzato quella calda preesistente provocando la nascita di grosse nubi temporalesche. Non sono mancati pertanto nubifragi e come ben saprete anche disagi e danni in alcune zone del Nord Italia.

Nei prossimi giorni andremo incontro a un consistente miglioramento anche stavolta grazie alla presenza dell’anticiclone africano, tuttavia durerà poco. I modelli matematici sono concordi nel proporci un nuovo intenso peggioramento nel corso della prossima settimana ed anche stavolta dovrebbe essere innescato dalla discesa di aria relativamente fredda Nord europea all’interno del Mediterraneo.

IL METEO A BREVE TERMINE

L’instabilità atmosferica che stiamo registrando proseguirà ancora per qualche giorno, instabilità che andrà concentrarsi sempre più a ridosso dei rilievi e nelle zone interne adiacenti. Attenzione perché localmente potrebbero scatenarsi ancora intensi temporali, anche a carattere di nubifragio.

Poi la situazione destinata a migliorare si profila un fine settimana all’insegna del bel tempo. Bel tempo come detto portato dall’anticiclone africano, bel tempo che si presenterà con un abbondante rialzo delle temperature che rapidamente si riporteranno al di sopra delle medie stagionali un po’ su tutte le nostre regioni.

ANCORA MALTEMPO

Gli eccessi come ben sappiamo non fanno mai bene, in particolare quando si tratta di eccessi termici così pronunciati. Anche stavolta molto probabilmente passeremo dal caldo prematuro a una nuova rinfrescata consistente capaci di innescare l’approfondimento di un vortice di bassa pressione nel cuore del Mediterraneo.

Diciamo che il prossimo peggioramento potrebbe avere caratteristiche molto simile all’attuale ma con fenomeni localmente ancora più intensi. Ragion per cui dovremmo prestare molta attenzione alle previsioni dei prossimi giorni.

IN CONCLUSIONE

Maggio che pertanto sembra voler confermare la forte dinamicità atmosferica che ha caratterizzato parti del mese di aprile e che potrebbe protrarsi anche all’inizio dell’estate meteorologica.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.