Ormai ci siamo, tra qualche giorno entreremo all’interno di una fase meteo climatica che ormai è certo si protrarrà almeno fino al 20 maggio.

Le probabilità che ciò si possa realizzare sono altissime, infatti i centri di calcolo internazionali puntano tutti in quella direzione pertanto difficilmente si prenderà una via differente. Attenzione perché stiamo parlando di un periodo decisamente piovoso, un periodo durante il quale i temporali saranno quasi all’ordine del giorno e le precipitazioni potrebbero risultare particolarmente abbondanti.

Temporali che potrebbero dar luogo anche a dei nubifragi, già a partire dal prossimo fine settimana quando come ben sappiamo sul Mediterraneo centrale si andrà ad approfondire un vortice di bassa pressione. Nei giorni successivi, ovvero nel corso della prossima settimana molto probabilmente ulteriori apporti di aria fresca non faranno altro che rinvigorire tale struttura fornendogli energia per ulteriori fenomeni intensi.

Inutile nascondersi dietro un dito, abbiamo dato già un’occhiata ai modelli previsionali a più alta risoluzione e possiamo dirvi che in molte regioni d’Italia gli accumuli di pioggia saranno davvero rilevanti. Accumuli che potrebbero verificarsi in poco tempo, questo significa che localmente potrebbero crearsi presupposti per situazioni di criticità idrogeologica.

Vi ripetiamo quanto scritto recentemente, ovvero che i dettagli previsionali dovranno necessariamente essere aggiornati costantemente perché in presenza di strutture cicloniche di questo tipo la distribuzione ma soprattutto l’entità delle precipitazioni potrebbe cambiare da un momento all’altro.

Quello che possiamo dire con certezza è che le nostre proiezioni relative a maggio, ovvero un mese decisamente piovoso, si stanno puntualmente realizzando. Non che ci volesse un mago della meteorologia o che ci volesse la bacchetta magica, bastava semplicemente tenere sott’occhio le complesse dinamiche atmosferiche di fine inverno per capire che la primavera avrebbe potuto riservare non pochi colpi di scena.