Maggio sta rispettando, ahi noi, quelle che erano proiezioni meteo climatiche piuttosto semplici da rilevare se solo si avesse dedicato un po’ di tempo ad analizzare le dinamiche atmosferiche in corso.

Non vogliamo avere la ragione a tutti i costi, non ci serve a nulla, vogliamo soltanto dirvi che quando leggete certi approfondimenti dovette essere in grado di pesare con molta attenzione la qualità di ciò che vi viene proposto. Soprattutto bisogna avere la pazienza di aspettare che certi scenari si realizzino, se poi così non sarà bisogna anche farsene una ragione.

Ricordiamoci che quando si parla di meteorologia non c’è nulla di certo, ricordiamoci che quando trattiamo questa materia bisogna sempre utilizzare il condizionale.

Ciò premesso quello che sta succedendo in Italia possiamo considerarlo comunque un evento eccezionale per il mese di maggio, benché come sappiate in passato vi siano stati mesi di maggio altrettanto turbolenti.

Certo, alla fine dell’ondata di maltempo faremo un attento bilancio perché qua si rischia veramente che tutta la pioggia primaverile cada nell’arco di una settimana, giorno più giorno meno. La colpa è del vortice ciclonico che ci sta investendo, la colpa sarà dell’altro vortice ciclonico che ci investirà. Succederà nel corso del fine settimana che potrebbe trattarsi di un vero e proprio ciclone Mediterraneo.

Attenzione perché anche in quel caso i fenomeni potrebbero risultare particolarmente violenti, quindi vi preghiamo di prestare molta attenzione agli approfondimenti che vi proporremo ma soprattutto vi preghiamo di leggere con attenzione i bollettini che verranno emessi dalle autorità competenti in materia.