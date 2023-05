Qualche tempo fa avevamo parlato di un percorso pieno d’ostacoli. Effettivamente è così, le condizioni meteo climatiche di maggio non sono per nulla tranquille, tutt’altro.

Chi sperava in un’affermazione dell’Alta Pressione beh, resterà deluso. Chi sperava in un’Estate in anticipo sulla tabella di marcia beh, resterà deluso. Chi invece ama un certo tipo di giornate, quelle per intenderci capricciose tipiche della Primavera, sicuramente sarà contento di quanto si prospetta all’orizzonte.

Non sta a noi sindacare sui gusti personali, ci mancherebbe, diciamo che non facciamo il tifo per gli estremi perché poi abbiamo visto cosa succede quando il meteo estremo si scatena. Qualche giorno fa è successo di tutto, purtroppo facendoci pagare un prezzo salatissimo. Quindi attenzione a volere a tutti i costi i capricci primaverili, perché in questo periodo sono più che semplici capricci.

Guardando le proiezioni modellistiche possiamo confermare una forte crisi depressionaria. Quando? A partire dai prossimi giorni, con accelerazione dalla seconda metà della prossima settimana. Accelerazione dettata da un’ampia zona ciclonica che dal cuore del vecchio continente si propagherà in direzione del Mediterraneo centrale.

Aria piuttosto fresca affluirà sui nostri mari destabilizzando l’atmosfera. Si creeranno le condizioni ideali per fenomeni di un certo rilievo, per fenomeni quali temporali, nubifragi, grandinate.

Ovviamente la speranza è che non accada nulla di tutto ciò, che stavolta le precipitazioni possano essere in qualche modo “tranquille” senza i dannosi eccessi dei giorni scorsi. Ma con i contrasti termici che molto probabilmente si scateneranno non fatichiamo a credere che qualche situazione di criticità potrebbe nuovamente crearsi.

Occhio quindi, vi invitiamo a restare aggiornati perché la situazione potrebbe evolvere rapidamente verso un quadro meteo climatico per nulla simpatico.