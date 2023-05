All’orizzonte si profilano scenari veramente particolari, infatti i centri di calcolo internazionali continuano a mostrarci un’evoluzione meteo climatica particolarmente cattiva. Qualora dovesse formarsi il ciclone Mediterraneo andrà monitorato con estrema attenzione perché potrebbe portare precipitazioni decisamente abbondanti in alcune zone d’Italia.

Ciclone che arriverebbe dopo i nubifragi che hanno investito alcune regioni dello stivale nei giorni scorsi, in modo particolare l’Emilia-Romagna laddove purtroppo vi sono stati anche dei danni e delle vittime.

Questo significa che maggio, fino a questo momento, lo possiamo considerare come il mese peggiore della primavera o comunque quello che sembra avere tutta l’intenzione di portare le piogge più abbondanti. Non che ci si debba stupire, d’altronde era una previsione che avevamo avanzato molte settimane fa, previsione che come sappiamo scaturiva dalle attente analisi delle dinamiche atmosferiche avvenute a cavallo tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera.

Dinamiche che peraltro non si sono ancora esaurite che potrebbero come detto caratterizzare gran parte del mese di maggio. Non è un caso, quindi, se i modelli di previsione ci fanno vedere scenari decisamente instabili anche oltre il 20 del mese.

Significa praticamente che stiamo andando incontro a 10 giorni o anche più all’insegna del tempo non propriamente bello, anzi diciamo che a tratti sarà brutto perché pioverà, ci saranno i temporali, non mancheranno grandinate e farà anche fresco. Per certi versi sembrerà di essere tornati in pieno autunno, ma ricordiamoci che non c’è nulla di anomalo perché anche in passato (lo abbiamo scritto tantissime volte) vi sono stati mesi di maggio capaci di travestirsi da ottobre.

Ovviamente queste sono ipotesi che andranno suffragate quelle fatti, però sappiate che almeno per i prossimi sette giorni il tempo sarà veramente brutto.