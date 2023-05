Un esordio di maggio che in qualche modo era preventivabile ma che sotto certi di punti di vista sta superando le attese. Ricorderete che in varie circostanze avevamo affermato le nostre convinzioni circa condizioni meteo climatiche mensili peggiori delle precedenti. Convinzioni che derivavano da tutta una serie di analisi eseguite nei mesi precedenti e che pian piano hanno trovato riscontro nella realtà dei fatti.

Diciamo che se vi erano dei dubbi circa le potenzialità pluviometriche di maggio beh, nelle ultime ore giungono notizie di precipitazioni particolarmente abbondanti capaci di causare non pochi problemi e anche dei danni. Stiamo parlando degli allagamenti dovuti agli straripamenti in Emilia-Romagna.

Una situazione che purtroppo non migliorerà tanto facilmente, infatti instabilità atmosferica dovrebbe proseguire nelle prossime ore per poi assopirsi nella seconda parte della settimana. Prima però potranno esserci ulteriori forti temporali, anche a carattere di nubifragio, lungo la dorsale appenninica e in alcune zone delle due isole maggiori.

Fenomeni estremi, ma va detto che purtroppo il fatto che in molte regioni la terra sia secca a causa della siccità non aiuta sicuramente ad assorbire la tanta acqua che scende dal cielo.

Maggio che pertanto si sta confermando veramente instabile, d’altronde con l’ingresso di aria fredda dal nord Europa che andava a scalzare via pesantemente il caldo preesistente non potevamo immaginare qualcosa di diverso. I contrasti termici sono esplosi, generando nubi temporalesche particolarmente vivaci.

Per un miglioramento del quadro meteorologico si dovrà attendere con pazienza come detto la seconda metà della settimana, momento in cui un campo di alta pressione tornerà a prendere il sopravvento portando tanto sole è un corposo rialzo delle temperature. Ma sarà bene non illudersi perché a quanto pare anche questa fase sarà transitoria in vista di un nuovo intenso peggioramento.