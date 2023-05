In molti in questi giorni si stanno chiedendo che cosa stia accadendo a livello meteo climatico. Il peggioramento che ha coinvolto molte delle nostre regioni e che in queste ore sta entrando nel vivo sembrerebbe non avere molto a che fare con il mese di maggio.

Tanti infatti si sono affrettati a definire tali condizioni meteorologiche tipiche del mese di marzo, magari di aprile, per certi versi qualcosa di vero c’è nel senso che le precipitazioni in quei due mesi (soprattutto nel mese di marzo) non sono state per nulla brillanti salvo locali eccezioni.

Nella prima parte della primavera in molti si attendevano qualcosa di meglio, soprattutto ci si attendeva del mese di marzo qualche colpo di coda dell’inverno capace di portare tanta neve e molte piogge. Invece nulla di tutto ciò, neppure ad aprile salvo un’ondata di freddo che comunque è servita a riportare un po’ di neve sulle nostre montagne a quote decisamente interessanti.

Per quanto riguarda però le piogge abbiamo dovuto attendere questo mese, un mese che però se ricordate avevamo detto che avrebbe potuto effettivamente risultare il peggiore della primavera.

Questo non significa tuttavia che si possa paragonare al mese di marzo, infatti spesso ci si dimentica che anche maggio è un mese pienamente primaverile e che negli ultimi decenni è capitato di avere abbondanti precipitazioni. Quindi nulla di anomalo, poi chiaramente dovesse cadere in una settimana tutta la pioggia dell’intera primavera è evidente che si tratterebbe di condizioni meteo climatiche eccezionali.

Eccezionali però non per noi che già da fine febbraio avevamo identificato quelle complesse manovre atmosferiche che avrebbero potuto rendere la primavera estremamente capricciosa. Chissà, magari anche l’inizio dell’estate.