Beh, dopo aver dato un’occhiata ai modelli di previsione diciamo che restano pochi dubbi circa l’evoluzione meteo climatica da qui a metà mese.

Siamo infatti in procinto di un nuovo peggioramento che entrerà in scena a partire da domenica sera e che molto probabilmente registrerà un’accelerazione nella seconda metà della prossima settimana. Attenzione perché alcuni tra i più autorevoli centri di calcolo internazionali ci dicono che l’area depressionaria in arrivo potrebbe alimentarsi costantemente protraendosi oltre metà mese.

Significa che avremo circa una decina di giorni di tempo fortemente instabile o addirittura perturbato in alcune zone d’Italia. Dando un’occhiata anche alle proiezioni pluviometriche possiamo dirvi che effettivamente varie aree del paese potrebbero ricevere buone quantità di pioggia con la speranza che chiaramente non vi siano gli eccessi registrati i giorni scorsi.

Purtroppo però siamo consapevoli del fatto che ancora una volta si metteranno in moto estremi termici veramente importanti, infatti passeremo dal caldo al fresco e ciò non farà altro che innescare quei contrasti termici alla base delle nubi temporalesche. Questo significa che i fenomeni potrebbero risultare localmente molto intensi.

Stiamo parlando chiaramente di temporali che potrebbero assumere carattere di nubifragio ed accompagnarsi anche qualche grandinata. Per quanto riguarda invece le temperature ci aspettiamo delle diminuzioni importanti con valori che torneranno stazionare attorno alle medie stagionali o localmente al di sotto delle stesse.

Insomma, la situazione è tutt’altro che rosea per chi magari in questo momento vorrebbe o avrebbe necessità di un po’ di bel tempo. Probabilmente per fasi di alta pressione degne di tale nome occorrerà attendere la seconda parte del mese.