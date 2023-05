Sarà bene non farsi troppe illusioni sull’alta pressione, infatti con l’arrivo di maggio cederà di schianto lasciando strada condizioni meteo climatiche decisamente instabili.

Ma sarà bene non farsi troppe illusioni anche sulla prosecuzione mensile, infatti il mese di maggio potrebbe essere disseminato di ostacoli meteo. Arrivano conferme in tal senso anche da autorevoli proiezioni mensili, stiamo ovviamente parlando di proiezioni provenienti dai centri di calcolo internazionali.

Qualche settimana fa vi avevamo detto che tali proiezioni iniziavano a fiutare un andamento mensile costellato di insidie, in modo particolare frequenti azioni instabili provocate da intrusioni di aria fresca o addirittura fredda sul bacino del Mediterraneo. Intrusioni che chiaramente andrebbero a esaltare i contrasti termici che nel mese di maggio diverrebbero ancora più marcati per ovvi motivi.

Se dovessimo puntare un euro potremmo dirvi che maggio potrebbe risultare il più piovoso dei mesi primaverili. Non sarebbe nella prima nell’ultima volta se ciò dovesse accadere, nel passato (anche recente) è già successo. Zero stupore qualora le piogge dovessero risultare abbondanti anche se siamo convinti che trattandosi di instabilità atmosferica tale azione porterà fenomeni irregolarmente distribuiti e dall’intensità imprevedibile.

Per quanto riguarda le temperature invece siamo convinti che avremo a che fare con dei saliscendi vertiginosi. Da un lato non mancheranno i tentativi di consolidamento dell’anticiclone africano, dall’altro lato non mancheranno come detto intrusione di aria decisamente fresca (se non addirittura fredda) in grado di far precipitare le temperature su valori inferiori alle medie stagionali.

Detto ciò ci chiediamo pertanto se la convinzione che maggio possa essere un mese fortemente estivo verrà portata avanti nonostante l’evidenza modellistica.