Siamo lì, pronti ad accogliere a braccia aperte la bella stagione. L’estate infatti farà il suo esordio ufficialmente il 1 giugno considerando il calendario meteo, dovesse invece prendere in considerazione il calendario astronomico come sappiamo l’inizio avverrebbe nell’ultima decade del prossimo mese.

Non stiamo qui a sottilizzare sulle date, tanto tra non molto si inizierà a parlare di sole, bel tempo, caldo, anticiclone africano. Stiamo piuttosto cercando di capire se il mese di giugno sarà realmente estivo o se potrà al contrario riservare altre ondate d’aria fresca provenienti dal Nord Europa.

Diciamo che quest’ultima ipotesi, se ci seguite lo sapete, è quella a cui diamo maggior peso perché prima che si esauriscano gli effetti delle complesse dinamiche atmosferiche di fine inverno ci vorranno ancora diverse settimane. Significa che anche il mese di giugno potrebbe risentire pesantemente di piogge spesso temporalesche.

Però possiamo anche dirvi che l’estate proverà in tutti i modi a gettare il cuore oltre l’ostacolo, infatti ci saranno comunque le prime importanti fiammate d’aria calda e come detto potrebbe trattarsi di fiammate veramente intense. Cerchiamo di non trascurare quest’aspetto per non farci cogliere impreparati, perché poi non ci si dovrà lamentare del fatto che saremo passati in un batter d’occhio dal fresco al super caldo.

Ormai ci stiamo facendo il callo, gli sbalzi termici sono all’ordine del giorno ragion per cui stupirsene non serve a nulla se non a dimenticarsi del fatto che in epoca del riscaldamento globale questa estremizzazione potrebbe essere addirittura peggiore nei prossimi anni.

Comunque vada sappiamo che la stagione estiva sta arrivando, un’estate che rischia di avere picchi di caldo davvero eccezionali anche se di breve durata. Tutto ovviamente andrà suffragato dalle giuste conferme, tutto chiaramente andrà supportato dalle proiezioni modellistiche. Ai posteri l’ardua sentenza.