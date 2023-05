Si è un po’ tutti in attesa di novità meteo climatiche… Novità che potrebbero strizzare l’occhio all’estate, stagione che per il momento se ne sta bella lontana dall’Italia.

In questo momento le condizioni del tempo sono veramente brutte, magari non in tutta Italia ma in alcune regioni sta accadendo davvero troppa pioggia. In Emilia-Romagna, ad esempio, nel mese di maggio verrà ricordato a lungo a causa proprio delle intense precipitazioni che già da inizio mese causavano criticità notevoli.

Purtroppo dovremo pazientare ancora, infatti benché in alcune zone le schiarite in questo momento stiamo provando a prendere il sopravvento trattasi semplicemente di tregua.

Tregua destinata a terminare bruscamente durante il fine settimana, ovvero nel momento in cui un nuovo ciclone Mediterraneo risalirà dal Nordafrica verso il Tirreno provocando un severo peggioramento. Anche stavolta ci aspettiamo fenomeni particolarmente abbondanti, capaci di creare i presupposti per nuove criticità idrogeologiche in diverse zone dello stivale.

Poi molto probabilmente avremo ancora degli strascichi temporaleschi che rischiano di protrarsi fino agli ultimi giorni di maggio, anche se pian piano la situazione dovrebbe migliorare. Ed eccola quindi la buona novella meteo, il miglioramento che gradualmente proverà a prendere il sopravvento con l’arrivo dell’alta pressione.

Va detto però che se fino a qualche giorno fa sembrava trattarsi dell’anticiclone africano con tutti gli annessi e connessi, le ultimissime emissioni dei modelli di previsione hanno rivisto tale ipotesi proponendoci un alta pressione non troppo convincente soggetta al rischio “schianto” da un momento all’altro.