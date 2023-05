Guardando le proiezioni dei modelli previsionali emerge abbastanza chiaramente un tentativo di svolta meteo climatica nel corso della prima settimana di giugno.

Al momento possiamo definire un tentativo perché fintanto che non saremo nel vivo della fase anticiclonica non potremo sapere se sarà in grado di resistere a tutta una serie di ostacoli disseminati lungo il cammino di giugno. Infatti guardando con molta attenzione le varie mappe notiamo si la voglia dell’alta pressione di posizionarsi sul Mediterraneo, però nel resto d’Europa non è che siano rose e fiori.

Da giorni infatti possiamo notare come un imponente struttura anticiclonica sulla Gran Bretagna sia destinata a far scorrere masse d’aria di diversa estrazione verso i settori centro occidentali europei. Da un lato aria relativamente fredda, dall’altro lato aria molto umida di matrice atlantica.

Un mix senz’altro esplosivo che potrebbe originare instabilità non di poco conto, però al momento per quanto riguarda gli effetti sulle nostre regioni non sappiamo quali e quanti potrebbero essere.

Diciamo che proiettandoci verso il lungo termine sembra profilarsi un affondo depressionario sull’Europa occidentale, tale affondo sarebbe quello responsabile dell’arrivo dell’anticiclone subtropicale su di noi ma allo stesso tempo andrà monitorato perché qualora dovesse traslare verso est potrebbe coinvolgerci direttamente.

Attenzione, perché un coinvolgimento vorrebbe dire contrasti termici molto marcati e quindi probabile crescente instabilità con temporali particolarmente violenti. Ed ecco che a quel punto l’estate entrerebbe subito in crisi… Che poi si voglia considerare inizio dell’estate dal punto di vista astronomico questo è un altro paio di maniche.

Lo Spiegone del Meteo Giornale

“Proiezioni dei modelli previsionali”: si riferisce alla simulazione di computer che utilizza dati meteo attuali per fare previsioni sul futuro. Queste previsioni non sono mai del tutto certe, ma danno un’idea generale di ciò che potrebbe accadere.

“Svolta meteo climatica”: indica un cambiamento significativo nel clima o nel tempo atmosferico.

“Fase anticiclonica”: un’area di alta pressione che è solitamente associata a tempo sereno e cieli chiari. Tuttavia, come suggerisce il testo, finché non siamo nel mezzo di tale fase, non possiamo essere sicuri se sarà in grado di mantenere queste condizioni a fronte di eventuali ostacoli.

“Mappe”: in questo caso, si riferiscono alle mappature climatiche e meteo che mostrano l’alta e la bassa pressione, le correnti d’aria, ecc.

“Struttura anticiclonica sulla Gran Bretagna”: indica una massa di alta pressione sul Regno Unito che influenza il flusso d’aria verso l’Europa continentale. Questa struttura può portare aria fredda da un lato e aria umida atlantica dall’altro, creando un mix potenzialmente volatile che potrebbe portare a instabilità meteorologica.

“Affondo depressionario”: si riferisce ad un’area di bassa pressione (una depressione) che si sposta verso una regione, in questo caso, l’Europa occidentale. Questo può portare a condizioni meteo più instabili.

“Anticiclone subtropicale”: si tratta di una massa di alta pressione proveniente dalle regioni subtropicali. Spesso queste portano tempo caldo e secco.

“Contrasti termici molto marcati”: indica grandi differenze di temperatura che possono portare a condizioni meteorologiche turbolente come i temporali.

“Inizio dell’estate dal punto di vista astronomico”: il riferimento all’inizio ufficiale dell’estate, che si basa sull’equinozio estivo e non sulle condizioni meteorologiche.

In sintesi, si prevede un potenziale cambiamento del meteo per la prima settimana di giugno. Nonostante l’aspettativa di un periodo anticiclonico, ci sono diversi fattori che potrebbero portare a una maggiore instabilità meteorologica. Questi includono una grande struttura anticiclonica sulla Gran Bretagna, l’afflusso di aria fredda e umida, e un possibile affondo depressionario.