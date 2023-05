Le notizie di cronaca meteo hanno preso il sopravvento nella prima parte della settimana. Purtroppo oltre ai danni causati dalle abbondanti precipitazioni che hanno investito l’Emilia-Romagna dobbiamo registrare due vittime.

Notizie che ormai abbiamo ahi noi imparato a conoscere, purtroppo nel corso degli ultimi decenni le alluvioni improvvise sono diventate sempre più frequenti. Alluvioni che si verificano per tutta una serie di motivi ma che spesso e volentieri risiedono in quella che abbiamo definito e che viene definita da tanti estremizzazione meteo climatica.

Estremizzazione sulla quale ovviamente non vogliamo minimamente soffermarci, non sta a noi d’altronde stabilire quali siano le cause. Fior fior di studiosi stanno cercando di capire se si tratti semplicemente di una fase ciclica oppure il fatto che il riscaldamento globale stia proseguendo rappresenti la causa scatenante di tutto quello che avviene in giro per il pianeta.

Fino a qualche giorno fa, lo ricorderete, si parlava di siccità. Parlando di siccità avevamo detto che molto probabilmente le precipitazioni del mese di maggio avrebbero potuto dare una spallata al problema, avevamo anche sottolineato come l’instabilità atmosferica avrebbe potuto generare fenomeni potenzialmente violenti.

Non abbiamo sicuramente la sfera di cristallo ma ipotizzare determinati scenari non è neppure così difficile se consideriamo gli enormi sbalzi di temperatura registrati a cavallo tra fine aprile e i primi di maggio. Tali sbalzi non fanno altro che fornire energia termica e quindi il carburante fondamentale per un certo tipo di fenomeni.

Ovvio che tali condizioni non servono a nulla perché se è vero che magari qualche caso di siccità sarà risolto è altrettanto vero che per risolverlo si deve pagare un prezzo altissimo. Ciò chiaramente non va bene, quindi speriamo che nelle prossime settimane non si replica fino eventi di questo tipo.