Allora, fino a questo momento il bilancio primaverile parla chiaro: dinamicità atmosferica. Le punizioni meteo climatiche sono state spesso e volentieri variabili, significa che hanno alternato fasi di bel tempo a dell’instabilità a tratti vivaci.

Chiaro poi che volendo andare più nello specifico marzo avuto determinate caratteristiche, aprile ne ha avuto delle altre, maggio ne avrà altre ancora. Dovessimo attribuire la palma di miglior mese, almeno fino a questo punto, potremmo affermare senza paura di smentita che il migliore è stato aprile.

Più di una volta vi abbiamo detto che aprile è stato meglio di marzo per tutta una serie di motivi, motivi che possiamo riassumere molto semplicemente dicendovi che le dinamiche atmosferiche che avevamo descritto a cavallo tra metà febbraio e i primi di marzo si sono riversate pian piano proprio ad aprile. Dinamiche che molto probabilmente avranno delle ripercussioni anche a maggio, in parte ce ne stiamo già rendendo conto in parte ce ne renderemo conto la prossima settimana.

Infatti osservando con molta attenzione le ultimissime proiezioni dei centri di calcolo internazionali non possiamo far altro che dirvi che molto probabilmente andremo incontro a un severo peggioramento del tempo. È vero che ci sarà un tentativo di consolidamento da parte dell’alta pressione, peraltro non possiamo escludere che riesca poi a ricacciare indietro le perturbazioni, ma è altrettanto vero che al momento non sembra avere i crismi per poter imporre il proprio diktat.

Diciamo questo: il meteo primaverile è capace di mettere tutti in riga. Sapete per quale motivo? Beh, perché quando sembra tutto così chiaro e limpido in realtà non lo è affatto.

Dare per scontato che il tempo sia stabile, o che possa esserlo vita natural durante, è l’errore più grande che si possa commettere in questo periodo. Quindi piano col dire che è arrivata l’estate che sta arrivando l’estate perché guardando fuori dalla finestra non è che ci sia tutto questo bel tempo. Se poi basta poco sole a far sì che si possa ipotizzare subito l’arrivo della bella stagione beh, lasciamo che si faccia così.