Stiamo affrontando una fase primaverile decisamente instabile, a tratti anche perturbata. Le condizioni meteo climatiche come sappiamo sono cambiate pesantemente da qualche giorno e continueranno ad avere ripercussioni per circa una settimana. Ripercussioni in termini di precipitazioni e temperature spesso inferiori alle medie stagionali.

Pare che si sia rotto quel sottile equilibrio che fino a qualche settimana fa regnava sovrano, un equilibrio che aveva portato si della variabilità ma che mai era sfociato né nel freddo né nel caldo. O comunque né nell’instabilità così marcata né nella stabilità altrettanto decisiva.

Equilibrio che è venuto meno perché la propagazione di certe dinamiche atmosferiche (avvenute a fine inverno e riguardanti il vortice polare) verso la troposfera è avvenuta con molta calma. Tenete conto che non è ancora finito, quindi come vi scriviamo da tempo potrebbero continuare gli assalti all’arma bianca del maltempo.

Attenzione però alle novità che si intravedono un po’ in tutti i modelli di previsione, novità chiamate “anticiclone africano”. Ed ecco che improvvisamente il caldo d’estate, finora assaggiato poco e nulla, potrebbe ribaltare gli equilibri spalancando le porte all’inizio della bella stagione.

Quando? Beh, da qualche giorno vi stiamo scrivendo che il periodo propizio parrebbe l’ultima settimana di maggio o comunque gli ultimi giorni del mese. In tal senso continuano ad arrivare conferme, seppur con delle insidie chiamate temporali. Difficile in questo momento dare tutto per scontato, diciamo però che il caldo africano potrebbe spostare gli equilibri meteo che si sono creati fino a questo momento.

Se poi si tratterà di caldo africano capace di far partire l’estate spron battuto lo vedremo solamente nel momento in cui avremo a che farci.