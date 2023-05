Preferire questa o quella condizione meteo è un diritto che ognuno di noi ha. Non si può sindacare minimamente sui gusti personali, non lo si dovrebbe fare nemmeno in campo meteorologico.

Ma perché vi stiamo dicendo questo? Beh, molto semplicemente perché a fronte di proiezioni che indicano il possibile arrivo del caldo nelle prossime settimane (cosa peraltro assolutamente normale) c’è chi si lamenta pesantemente. Peccato che si stia commettendo un errore di valutazione, ovvero quando si stanno esprimendo gusti personali ma si sta cercando semplicemente di interpretare ciò che dicono i vari modelli di previsione.

Bisognerebbe ricordarsi che il lavoro del meteorologo non è quello di esprimere pareri personali, il lavoro del meteorologo è quello di analizzare gli strumenti a sua disposizione per cercare di stilare previsioni o proiezioni a lungo termine.

Bene, preso atto di ciò quando si parla di caldo ormai imminente non si deve pensare che lo stiamo facendo per scontentare chi del caldo non è un amante, lo stiamo facendo semplicemente perché vi sono tanti indizi che conducono in quella direzione. La direzione dell’estate molto probabilmente nei primi giorni di giugno.

Poi è chiaro che si dovrà valutare attentamente il profilo termico, infatti non possiamo sapere se le temperature andranno abbondantemente sopra i 30 °C…

O meglio, possiamo supporre che si superi tale soglia è che molto probabilmente si raggiungano anche picchi di 35 °C, ricordiamoci però che qualora dovesse accadere non stiamo parlando di nulla di strano. Anzi, ciò che è strano è quanto sta succedendo in questo periodo perché la quantità di pioggia che sta accadendo in molte zone d’Italia non ha nulla a che fare con la normalità stagionale.

Che poi si voglia il fresco perennemente questo è un altro discorso, sappiamo però che i gusti personali sono gusti personali e come tali non possiamo minimamente sindacare.