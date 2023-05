Quest’anno, in virtù del mese di maggio eccezionalmente piovoso, vi sono tutta una serie di preoccupazioni per un meteo che al momento non è ancora domo.

In molti attendevano ansiosamente un cospicuo miglioramento del tempo, invece si trovano a dover affrontare dei pomeriggi decisamente temporaleschi. Temporali che dovrebbero proseguire anche nei prossimi giorni, per inciso anche nel corso della prossima settimana. Ciò perché da ovest continuerà ad affluire aria umida di matrice atlantica, un afflusso che chiaramente non permetterà una stabilizzazione in tutti i sensi.

Viene da chiedersi pertanto quand’è che l’estate riuscirà a prendere seriamente il sopravvento, peccato che ci si dimentichi ancora una volta che maggio è pur sempre primavera e che anche giugno (volessimo parlare di calendario astronomico) sarebbe primaverile fino all’ultima decade.

È per questo motivo che non ci si deve preoccupare di quanto sta accadendo, rientra nella normalità stagionale seppur chiaramente maggio abbia portato in alto l’asticella delle precipitazioni.

Ci si dovrà preoccupare semmai nel momento in cui anche giugno dovesse proporre un tipo di tempo di quel genere, perché allora di normale ci sarebbe poco. La normalità del prossimo mese vorrebbe infatti una prevalenza di bel tempo senza particolari eccessi di caldo, però come ben sappiamo tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare.

Non sappiamo infatti se l’estate sarà così clemente, negli ultimi decenni infatti sono sempre prevalsi mese di giugno all’insegna del caldo anomalo africano. Sarà così anche quest’anno? Forse sì, forse no, probabilmente lo sarà a tratti ma attenzione anche alle possibili crisi temporalesche e sono queste più che altro che potrebbero creare ulteriori preoccupazioni…