Chi teme per le sorti meteo climatiche dell’estate stia tranquillo, ormai ci siamo… Tra qualche giorno potremo dire tranquillamente “siamo in estate”, poi se si vorrà aspettare l’ultima decade di giugno per rispettare il calendario astronomico beh, allora manca ancora qualche settimana.

Diciamo però che solitamente il mese di giugno è quello che porta le prime vere ondate di caldo anzi, volendo essere più di manica larga diciamo che spesso è maggio a sancire l’arrivo anticipato dell’estate. Quest’anno non è andata così, quest’anno dobbiamo aspettare il mese di giugno ormai alle porte.

Dicevamo che chi teme per le sorti di una stagione che in realtà non è ancora iniziata può stare assolutamente tranquillo perché sarà un’estate molto probabilmente da ricordare. Ne siamo convinti, la stagione estiva agli albori potrebbe riservare veramente dei colpi di scena clamorosi.

Siamo convinti che quest’anno la forza meteo dell’estate sarà veramente brutale. Sarà brutale dal punto di vista del caldo, ma attenzione perché potrebbe essere brutale anche sotto altri punti di vista. Gli altri punti di vista contemplano l’instabilità, quindi i temporali potrebbero essere veramente intensi, anche pericolosi per la loro forza.

Provate a immaginare cosa potrebbe succedere se aria molto fresca da nord dovesse impattare sull’aria rovente africana. Provate a immaginare se tutto ciò dovesse succedere nel cuore dell’estate, quindi tra luglio e agosto… Sarebbe sicuramente un bel problema perché i fenomeni a quel punto creerebbero non pochi grattacapi.

Comunque lo ripetiamo, se qualcuno si sta preoccupando per l’estate stia tranquillo perché sta arrivando e se avete voglia di caldo vedrete che sarà in grado di soddisfarvi.