Tutto troppo in fretta, tutto subito, tutto in una volta. Stiamo parlando di scenari meteo climatici improvvisi, di quelle situazioni capaci di stravolgere in quattro e quattr’otto scenari che sembravano ormai assodati.

Chi di voi avrebbe scommesso su un peggioramento di tale portata? Ovviamente stiamo parlando del peggioramento delle condizioni meteorologiche subentrato nel corso degli ultimi due giorni, un peggioramento venuto dopo una fase di bel tempo indotta dall’anticiclone africano.

Bene, se qualcuno vi avesse detto che dopo qualche giorno di caldo avremmo parlato di nubifragi non ci avreste probabilmente creduto. Invece così è stato e così sarà anche nei prossimi giorni. Vi diciamo infatti che avremo una sorta di remake di quello che sta accadendo attualmente, ovvero una fase di bel tempo a causa del promontorio anticiclonico africano dopodiché un nuovo violento peggioramento.

Peggioramento che anche stavolta dovrebbe arrivare dal nord Europa, aria fredda (ovviamente per il periodo) si getterà nel Mediterraneo determinando nuovo tracollo delle condizioni meteorologiche.

Tenete conto che più andiamo avanti con la stagione più i contrasti termici sono violenti, conseguentemente i fenomeni rischiano veramente di essere di intensità inaudita. Insomma, possiamo dire che il meteo in questo periodo veramente sfacciato ma se ci aveste seguito costantemente sapreste che non c’è nulla di anomalo in quello che sta accadendo.

Basterebbe avere un po’ di conoscenza delle dinamiche atmosferiche per capire che quello che accadeva tra febbraio a metà marzo avrebbe avuto pesanti ripercussioni nel corso della stagione primaverile. Puntualmente e ciò che sta accadendo e che continuerà ad accadere probabilmente per tutto il resto del mese.