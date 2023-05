Ormai è così, ogni accadimento meteo climatico subisce un’esasperazione in tutti i sensi. La prima esasperazione è quella di chi chiaramente cerca tutti i costi di estremizzare alla notizia, provando evidentemente a catturare l’attenzione di chi legge.

La seconda esasperazione è quella dei cambiamenti climatici, perché a fronte di un conclamato riscaldamento globale anche le nostre latitudini stanno subendo purtroppo innegabili variazioni del clima. Variazioni che nel corso degli ultimi anni stanno diventando davvero pesanti da sopportare, soprattutto perché spesso e volentieri si passa da periodi di siccità prolungata a piogge alluvionali.

Maggio in tal senso è stato ampiamente testimone dell’estremizzazione meteo climatica, stavolta però per quel che ci riguarda abbiamo cercato di non esaltare troppo determinate notizie perché non ce n’era veramente bisogno.

Se ci seguite costantemente infatti saprete che in tempi non sospetti di avevamo messo in guardia dal mese di maggio, sostenendo molto prima che arrivasse la sua pericolosità in termini di precipitazioni. Così come ora sosteniamo che giugno potrebbe essere altrettanto turbolento ma chiaramente in maniera differente.

Nonostante si sia convinti che giugno possa riservare colpi di scena non siamo qui a cercare assolutamente lo scoop meteorologico… Siamo qui per cercare di fare il nostro lavoro, ovvero per cercare di informarvi in maniera precisa e puntuale su quelle che potrebbero essere le condizioni del tempo da qui a tot giorni.

Poi chiaramente ogni evento meteo particolare è estremizzato per tutta quella serie di motivi che abbiamo poc’anzi illustrato. Dovessimo però lasciarci prendere la mano beh, l’obiettività contrassegnare il meteorologo verrebbe meno e non si farebbe sicuramente un buon lavoro. Indi per cui lasciamo che l’estremizzazione della notizia la facciano altri.